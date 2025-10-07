Thayse Teixeira assume posição fixa no “Fofocalizando” do SBT

A influenciadora cearense Thayse Teixeira, conhecida como “Dona do Cariri”, foi oficialmente contratada pelo SBT no dia 6 de outubro. Com essa assinatura, ela se integra de maneira definitiva ao time de apresentadores do programa “Fofocalizando”, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 15h30.

Thayse Teixeira, que possui mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, já participava do programa desde dezembro de 2024, quando começou a substituir outros apresentadores durante períodos de férias e folgas. Sua espontaneidade e senso de humor rapidamente conquistaram o público e a equipe do programa, levando a direção a decidir por sua inclusão permanente na bancada. Ela se juntará a outros nomes conhecidos, como Cariúcha, Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano.

A assinatura do contrato ocorreu na presença de Márcio Esquilo, diretor do “Fofocalizando”, e Mauro Lissoni, diretor de Programação e Artístico do SBT. Em um momento emocionado, Thayse compartilhou: “Estou vivendo o cumprimento de mais uma promessa que o Senhor me fez. Estou muito emocionada e também grata a toda a direção da emissora, que tanto tem feito por mim. Espero retribuir à altura, com muito empenho e dedicação.”

Natural do Ceará, Thayse construiu uma base de fãs sólida nas redes sociais antes de começar na televisão. Ela é reconhecida por sua autenticidade e bom humor, usando seu sotaque nordestino e linguagem popular para fazer comentários diretos e bem-humorados, características que a tornaram uma figura querida.

A efetivação de Thayse faz parte da estratégia do SBT de aprimorar sua ligação com o público, investindo em personalidades que trazem representatividade e apelo regional. O “Fofocalizando” é um dos principais programas de variedades da emissora, conhecido por unir notícias sobre entretenimento a discussões sobre celebridades e os bastidores da TV. A chegada de Thayse ao programa fortalece essa proposta, trazendo carisma e autenticidade para o formato.