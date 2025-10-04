Quase 23 mil raios atingem MS em um único dia

Meio Ambiente

Quase 23 mil raios atingem Mato Grosso do Sul em um único dia

Na última quinta-feira (2), Mato Grosso do Sul registrou um impressionante total de 22.745 descargas elétricas. Esse fenômeno coincidiu com o retorno das chuvas no estado, que trouxe alívio para as altas temperaturas. Apenas na capital, Campo Grande, foram contabilizados 4.516 raios, o que equivale a cerca de mil descargas por hora.

De acordo com o Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Mato Grosso do Sul está entre os estados brasileiros com a maior concentração de raios. As instabilidades atmosféricas que causaram essa série de descargas elétricas também resultaram em uma queda rápida de temperatura, que chegou a 4°C em menos de duas horas. Moradores de alguns bairros, como Nova Campo Grande, relataram a ocorrência de granizo, com pequenos pedaços de gelo caindo durante a chuva.

Essas condições meteorológicas, que incluem um alto fluxo de calor e umidade provenientes da Amazônia, foram geradas pelo avanço de áreas de instabilidade que afetam a região. Além do desconforto, a forte atividade elétrica eleva os riscos para a população e pode levar a quedas de energia e danos a equipamentos eletrônicos.

A concessionária de energia elétrica, Energisa, emitiu um alerta de segurança, recomendando que os moradores evitem usar eletrodomésticos ligados à rede elétrica durante tempestades. Também foi sugerido que as pessoas mantenham distância de janelas e portas de metal, além de não se abrigarem sob árvores ou em áreas abertas.

A Energisa informou que está realizando monitoramento contínuo das condições climáticas e possui planos de contingência para minimizar os impactos no fornecimento de energia. A população pode acompanhar as orientações e recomendações da empresa para garantir a segurança durante essas tempestades.

Essa informação reforça a necessidade de cautela em períodos de instabilidade climática e destaca a importância de estar atento às orientações das autoridades, especialmente durante fenômenos naturais intensos como esses.