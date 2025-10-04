Coluna RC destaca as conquistas do secretário de cultura Alberto Portugal

Homenagens ao Secretário Municipal de Cultura em Seu Aniversário

Neste sábado, dia 4 de outubro, Alberto Schramm Portugal, o Secretário Municipal de Cultura, celebrou seu aniversário com várias homenagens. Alberto é amplamente reconhecido por seu esforço em promover a cultura local, se destacando por sua dedicação em valorizar a arte e a história da cidade.

Além das felicitações, amigos, colegas e a comunidade cultural uniram-se para expressar sua gratidão. Com um histórico de contribuição significativa para o fomento à cultura, Alberto tem sido uma referência para artistas e iniciativas culturais na região. Ele é admirado pela forma como engaja a população em atividades artísticas e eventos que celebram a cultura local.

Neste contexto festivo, Alberto recebeu votos de alegrias, saúde e sucessos em futuras empreitadas. Sua influência é um ponto de inspiração para todos que trabalham pela cultura na cidade, sendo um lembrança viva da importância de investir no patrimônio cultural e artístico.

Além dele, outras personalidades também estão celebrando seus aniversários no mês de outubro, como a empresária Carla Kaiser, que completou mais um ano de vida no dia 4. Reconhecida por seu comprometimento e trajetória de sucesso, Carla recebeu das pessoas próximas votos de um ciclo cheio de saúde e realizações.

No dia 5, será a vez do engenheiro mecânico Frederico Justus, que também é reconhecido por seus projetos inovadores e relevantes. Ele será homenageado por sua dedicação e excelência em suas atividades.

Dentre os aniversários da semana, destaca-se o da jornalista Luciane Rosas, celebrada com carinho por amigos e admiradores. Outras personalidades, como Murilo Barbosa, apresentador da Rede Massa, e Renato Giovanetti Vieira, foram igualmente lembrados com votos de felicidade e sucesso em seus novos ciclos.

As celebrações refletem a importância de valorizar tanto as contribuições individuais para a sociedade quanto os laços que unem a comunidade, destacando momentos de alegria e união.

A Coluna RC, que abrange a troca de felicitações, enviou calorosos desejos a todos os aniversariantes, reforçando a importância de cada um na construção de um espaço de cultura e amizade.