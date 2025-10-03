Cátia Fonseca e Patrícia Poeta se encontram no Altas Horas

Neste sábado, 4 de outubro, o programa “Altas Horas” trará uma edição especial com a presença de Cátia Fonseca e Patrícia Poeta, que se mostrarão juntas pela primeira vez no palco comandado por Serginho Groisman. A novidade foi anunciada pelo perfil oficial do programa nas redes sociais, gerando grande expectativa entre os telespectadores.

A amizade entre as apresentadoras começou há cerca de dois anos, quando Patrícia Poeta se mudou do Rio de Janeiro para São Paulo para apresentar o programa “Encontro”. Naquele período, Cátia Fonseca a acolheu com apoio e, inclusive, organizou um jantar em sua casa, promovendo um momento de integração entre as famílias.

Desde então, a conexão entre Cátia e Patrícia se fortaleceu, surpreendendo até Serginho Groisman, que comentou sobre a proximidade delas durante os ensaios para o programa. Embora ambas apresentem programas com grande apelo feminino em emissoras concorrentes, as duas escolheram manter uma relação de parceria e respeito, em vez de rivalidade.

Durante a gravação, Patrícia demonstrou sua emoção ao falar sobre a amiga, dizendo: “Eu te amo! Você mora aqui ó”, enquanto apontava para o coração. Esse momento promete ser um dos destaques da edição.

O “Altas Horas” é um programa que existe há mais de 20 anos e é conhecido por reunir artistas de diversas áreas, promovendo encontros inusitados. Sob a direção de Serginho Groisman e Adriano Ricco, a atração vai ao ar logo após o programa “Estrela da Casa”, mantendo sua tradição de entreter o público com surpresas e convidados especiais.