Números consolidados de 25 de setembro de 2025

Na última quinta-feira, 25 de setembro de 2025, o programa A Fazenda 17 teve uma noite significativa, superando concorrentes diretos como A Praça é Nossa e conseguindo momentos de liderança ao ultrapassar o Jornal da Globo. Essa edição de eliminação chamou a atenção do público, contribuindo para um aumento na audiência do reality show.

Enquanto isso, a reprise especial de Terra Nostra manteve uma audiência estável, sem grandes alterações em seus números, o que mostra a continuidade do interesse do público por esta trama já consagrada.

No entanto, a novela Vale Tudo enfrentou um desempenho abaixo do esperado, alcançando menos audiência do que o Jornal Nacional, tradicionalmente um dos programas mais assistidos do horário nobre. Esse resultado reflete um desafio para a produção, que busca atrair a atenção do telespectador em um cenário competitivo.

Já o folhetim As Filhas da Senhora Garcia registrou uma queda, ficando atrás das tramas bíblicas exibidas pela concorrente Record. Esse contexto evidencia a força das produções religiosas, que têm conquistado um espaço significativo na programação.

O programa Êta Mundo Melhor! continua a se destacar, ofuscando o Cidade Alerta SP e mantendo altos índices de audiência. O sucesso dessa atração tem sido um fator importante para a grade de programação da emissora.

Abaixo estão os números de audiência consolidados do dia:

Hora Um: 4,6

Bom Dia SP: 8,8

Bom Dia Brasil: 9,7

Encontro com Patrícia Poeta: 7,0

Mais Você: 6,7

SP1: 9,8

Globo Esporte: 10,2

Jornal Hoje: 11,5

Terra Nostra: 12,0

Sessão da Tarde – A 100 Passos de Um Sonho: 11,9

SPTV: 14,7

Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem: 18,1

Êta Mundo Melhor!: 20,5

SP2: 22,5

Dona de Mim: 22,0

Jornal Nacional: 25,0

Vale Tudo: 24,6

Estrela da Casa: 12,7

This is Us: Histórias de Família: 7,3

Jornal da Globo: 5,7

Conversa com Bial: 4,9

Dona de Mim (reapresentação): 3,8

Comédia na Madruga – Vai Que Cola: 3,3

A programação da outra emissora também mostrou números variados. O Balanço Geral Manhã, por exemplo, registrou apenas 1,5 de audiência, enquanto o A Fazenda 17 marcou 6,0, mostrando que o reality continua a ser uma opção atraente para o público.

Enquanto isso, as atrações do SBT como A Praça é Nossa e Programa do Ratinho registraram 4,1 e 3,5 de audiência, respectivamente, indicando uma variação na popularidade dos programas.

Os dados de audiência desta quinta-feira foram coletados na Grande São Paulo, onde um ponto de audiência representa 77.488 domicílios sintonizados. Esses números são fundamentais para o mercado publicitário, que utiliza essas informações para direcionar campanhas e estratégias.