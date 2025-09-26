Domingo Legal traz música e competições neste fim de semana

Neste domingo, dia 29, o programa Domingo Legal, exibido no SBT, promete uma variedade de atrações ao vivo, com uma combinação de música, humor e competições familiares, mantendo a tradição de entretenimento na televisão brasileira. Sob a apresentação de Celso Portiolli, o programa começa às 11h15 e contará com quadros populares, como “Minha Mulher Que Manda” e “Passa ou Repassa”, além do retorno do famoso “Comprar é Bom, Levar é Melhor”.

Uma das atrações culinárias, comandada pelo chef Carlos Bertolazzi, trará casais famosos que testarão suas habilidades na cozinha em um clima de diversão e improviso. Neste episódio, participarão Felipe Araújo e sua esposa Lara, o cantor Mariano e Jakelyne, além da influenciadora financeira Natália Arcuri, conhecida por seu canal de finanças, que competirá com seu marido Lucas.

Outro destaque do programa é o clássico quadro “Passa ou Repassa”, que envolve desafios de raciocínio rápido e espírito de equipe. Nesta edição, os filhos de apresentadores como João Liberato, Laura Portiolli e Mayara Mattar formarão um time que enfrentará conhecidos influenciadores, entre eles Léo Picon, Diana Oliveira e Gaby Gabrini. Os telespectadores podem esperar piadas, tortas na cara e muito entusiasmo durante a competição.

Além disso, o segmento gastronômico contará com a chef Andreia Pimentel, que desafiará os convidados com pratos inusitados. A dupla João Neto & Frederico será a responsável por experimentar essas combinações e, ao mesmo tempo, apresentar seus sucessos musicais ao público.

O programa também celebrará a estreia da 17ª temporada de “Comprar é Bom, Levar é Melhor”. Nesta edição, a família Souza terá a chance de responder a sete perguntas, competindo para ganhar até R$ 80 mil em prêmios, o que deve animar os telespectadores.

Com tantas atrações, o Domingo Legal promete um domingo repleto de diversão e entretenimento para toda a família.