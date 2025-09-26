Dira Paes é convidada especial do Roda Viva de 39 anos

Nesta segunda-feira, 29 de setembro, a atriz Dira Paes será a convidada da edição especial de 39 anos do programa "Roda Viva", que vai ao ar pela TV Cultura. Com uma carreira que já dura mais de quatro décadas, Dira vive um momento marcante em sua trajetória. Ela é a protagonista da nova novela das nove da Globo, chamada "Três Graças", e também atua no filme nacional "Manas", que aborda a séria questão da violência sexual contra crianças.

O programa começará ao vivo às 22h e será apresentado por Vera Magalhães. Os expectadores poderão esperar uma discussão rica sobre arte, cultura e temas sociais importantes. A bancada de entrevistadores traz jornalistas e críticos reconhecidos na área cultural:

Ana Paula Sousa , editora de Cultura da revista Carta Capital.

Caroline Ferreira, jornalista da CNN Brasil.

Flavia Guerra, especialista em cinema e apresentadora do podcast "Plano Geral".

Leonardo Sanchez, repórter de cinema e streaming da Folha de S.Paulo.

, repórter de cinema e streaming da Folha de S.Paulo. Marcelo Balbio, editor do Segundo Caderno do jornal O Globo.

A participação do cartunista Luciano Veronezi também promete trazer uma visão crítica e divertida sobre os assuntos abordados.

Os telespectadores poderão assistir ao "Roda Viva" não só pela TV Cultura, mas também pelo site da emissora, pelo aplicativo Cultura Play e nas redes sociais oficiais do programa, incluindo YouTube, X (anteriormente conhecido como Twitter), TikTok e Facebook.