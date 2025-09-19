FIA esclarece situação com retrovisor de Albon

O GP do Catar de Fórmula 1 deu o que falar, e não é para menos. As polêmicas começaram logo no começo da corrida, e o destaque foi o retrovisor do Alexander Albon que caiu na reta, criando uma verdadeira dor de cabeça para todos os pilotos. Para completar, o Lando Norris acabou se levando a pior com uma punição rigorosa, o que deixou o pódio bem mais azedo para ele.

A corrida ficou agitada na 30ª volta quando o retrovisor de Albon caiu bem em meio à pista. O que deixou todo mundo se perguntando foi por que a FIA não retirou essa peça logo de cara, já que poderia causar um acidente. Para tentar controlar a situação, foram levantadas bandeiras amarelas, mas Norris ignorou. Resultado? Uma penalização de 10 segundos no pit stop, que realmente não é uma brincadeira.

Mesmo com as bandeiras, não houve sinal de safety car, que poderia ter ajudado a controlar o caos. Mal sabiam os pilotos que apenas quatro voltas depois, o Valtteri Bottas bateu e espalhou mais pedaços pela pista. O caos estava armado! Isso causou furos nos pneus do Carlos Sainz e do Lewis Hamilton, levando a FIA a finalmente chamar um safety car, mas só após muito problema.

Não demorou muito para que a nova gestão da corrida, sob a batuta de Rui Marques, virasse assunto nas rodas de conversa. A FIA, em resposta, tentou explicar por que não tomou as medidas mais cedo: “Normalmente, o safety car não é chamado se houver apenas um pouco de detrito fora da linha de corrida. Mas quando o carro bateu e os furos começaram, acabamos acionando.” Faz sentido, mas ainda assim, muita gente ficou em cima do muro.

A FIA também se comprometeu a revisar os procedimentos para ver se dá para melhorar. Afinal, dirigir por uma pista cheia de destroços não é a melhor das experiências, certo? Eles afirmaram que estão sempre revisando seus processos e irão discutir com as equipes como melhorar esses aspectos.

### Falha nas Luzes do Safety Car

E só para apimentar a corrida, as luzes do safety car também falharam no reinício, deixando o Max Verstappen um pouco no escuro sobre o que estava rolando. Ele, que era o líder no momento, acabou ficando vulnerável na corrida. A FIA alegou que todas as equipes foram avisadas sobre a chegada do safety car, mas é compreensível que o timing foi bem confuso.

Durante o processo, para garantir que tudo ficasse em ordem, trocaram o safety car a tempo de evitar mais confusão. Mas isso só aumentou a discussão sobre o timing na pista.

### Penalidade de Norris

E como já era de se esperar, a penalidade aplicada ao Norris não ficou de fora dos comentários. Muitos chamaram a punição de “brutal”, incluindo o chefe da Mercedes, Toto Wolff. A McLaren já pediu uma revisão do caso, mas a FIA manteve que a decisão estava em linha com o que foi comunicado às equipes. Segundo eles, uma infração em bandeira amarela é um sério risco à segurança, e isso justifica a penalização.

Os ânimos estavam acirrados, e a conversa sobre justiça e segurança nas corridas só aumentou. Afinal, cada detalhe faz diferença nessa dança de velocidade e estratégia.