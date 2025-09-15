Omoda 5 HEV oferece economia de 21 km/l segundo Fipe Carros

O novo Omoda 5 HEV está chegando ao Brasil e promete ser uma opção bem interessante para quem busca tecnologia avançada sem gastar uma fortuna. Ao contrário de vários concorrentes que optam por híbridos plug-in, o Omoda 5 se destaca como um híbrido pleno (HEV). Isso significa que ele combina um motor a combustão com um elétrico, mas sem precisar ser recarregado na tomada. O foco é oferecer inovação a preços mais acessíveis.

Para quem já teve a chance de dirigir esse modelo na China, a experiência de condução é bem positiva. Os motoristas ressaltam a suavidade da dirigibilidade e a transição quase imperceptível entre o motor elétrico e o de combustão. Isso se traduz em conforto e eficiência, tanto na cidade quanto na estrada. Já pensou em enfrentar aquele trânsito e ainda assim economizar combustível? Pois é, isso é o que o Omoda promete.

Design e Dimensões

O visual do Omoda 5 é realmente marcante. Com linhas que lembram cupês, ele traz um design moderno e uma grade integrada que encanta. Mesmo que as cores disponíveis sejam mais discretas, a proposta é transmitir uma sensação de futurismo e sofisticação.

Com 4,42 m de comprimento e 1,83 m de largura, o SUV mantém um porte compacto, o que facilita muito nas manobras e estacionamentos. O porta-malas, com 378 litros, garante espaço suficiente para viagens de fim de semana ou para o dia a dia. Para quem gosta de SUV, mas não quer um carro gigante, essa pode ser uma boa opção!

Motorização e Desempenho

O Omoda 5 traz uma motorização que combina um motor 1.5 turbo a gasolina de 143 cv com um motor elétrico, alcançando no total 203 cv e 31 kgfm de torque. Com uma bateria de 1,83 kWh, ele permite que o carro rode em modo elétrico até 40 km/h. Depois disso, o motor a combustão entra em cena, garantindo uma performance eficiente, similar ao sistema do Corolla Cross HEV.

Preço e Concorrência

O preço deve girar entre R$ 180 mil e R$ 200 mil, tornando o Omoda mais em conta que o Corolla Cross. Essa faixa de preço coloca o Omoda 5 competindo diretamente com modelos como Volkswagen T-Cross, Honda HR-V, Chevrolet Tracker e Hyundai Creta. As apostas são altas, pois ele pode se tornar o híbrido pleno mais acessível do país, ao menos por enquanto.

Cores e Acabamento

O Omoda 5 vai oferecer quatro opções de cores discretas: Branco Arctic, Prata Alya, Preto Andromeda e Cinza Centaurus. Todas são elegantes e combinam com o visual mais sóbrio do carro. O acabamento interno ajuda a reforçar essa sensação de sofisticação, mesmo sem cores muito ousadas.

Equipamentos e Tecnologia

Os equipamentos são bem completos, trazendo um painel digital e uma central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além de uma câmera 360° e piloto automático adaptativo. Para quem curte um interior mais charmoso, os materiais emborrachados e o couro sintético garantem uma sensação premium ao dirigir.

O lançamento está previsto para o último trimestre de 2025, provavelmente em outubro. A Omoda Jaecoo está trabalhando para trazer esse modelo da China, com a possibilidade futura de produção nacional. Fique ligado, pois as mudanças nas regulamentações e impostos podem impactar o preço final!