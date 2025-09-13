Sônia Abrão comenta sobre as mudanças no remake de Vale Tudo

A poucos episódios do final, o remake da novela Vale Tudo, que está sendo exibido no horário nobre da TV Globo, gerou intensos debates. A apresentadora Sônia Abrão, do programa A Tarde É Sua, expressou suas críticas às mudanças feitas pela autora Manuela Dias, responsável por esta nova versão, que foi originalmente escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères em 1988.

Sônia argumentou que as alterações feitas na trama afetaram aspectos fundamentais da obra. Ela se mostrou insatisfeita com o rumo que a história está tomando. “O que está por vir na reta final é ainda mais palhaçada”, afirmou. Além disso, trouxe à tona a opinião do autor Silvio de Abreu, que em uma entrevista comentou: “Se Manuela Dias queria mudar tanto a história, ela que escrevesse uma novela dela”.

Silvio de Abreu é um autor respeitado, conhecido por sucessos como Éramos Seis e Belíssima. Ele já havia manifestado sua insatisfação anteriormente, afirmando que a adaptação perdeu a essência do original. “Estão mudando demais. Se ela queria mudar tanto, devia fazer uma nova novela ao invés de mexer no que já foi criado”, declarou.

Mesmo assim, ele reconheceu o talento de Manuela, dizendo que a revelou na Globo, mas indicou que ela está tomando um caminho diferente do esperado.

Desde o início da nova versão, Manuela Dias apresentou diversas transformações, alterando a trajetória de personagens e suas relações. Um dos aspectos mais notáveis é a introdução de Leonardo, filho de Odete Roitman, uma personagem que morreu na versão anterior. Além disso, novos romances, mudanças na vida financeira de Raquel Acioly e até mortes inesperadas foram incluídas na narrativa.

O descontentamento não se limita apenas a críticas externas. Membros do elenco, como Taís Araújo, que interpreta Raquel, também manifestaram insatisfação com o rumo da história. Taís expressou preocupação ao ver sua personagem retomando antigas atividades, como vender sanduíches na rua.

Luis Lobianco, outro ator do elenco, lamentou que algumas narrativas, especialmente as envolvendo personagens LGBTQIAPN+, não estão sendo desenvolvidas como ele esperava. Ele mencionou a expectativa de que as personagens Laís e Cecília, que são figuras LGBT da trama, teriam mais destaque, o que não ocorreu.

A novela Vale Tudo está prevista para terminar em 17 de outubro. Após seu encerramento, a faixa das 21h será preenchida pela nova novela Três Graças, do autor Aguinaldo Silva, que está retornando à Globo após um tempo fora da emissora. Essa nova produção é uma tentativa de estabilizar a audiência, que tem enfrentado oscilações desde 2022.