Globo divulga imagem de Enrique Diaz e Luiza Rosa na novela das 21h

A novela “Três Graças”, escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, estreará no dia 20 de outubro, em horário nobre, trazendo um enredo repleto de drama social, romances e intrigas. A nova produção será dirigida por Luiz Henrique Rios e é ambientada nas ruas de São Paulo, especialmente no bairro da Aclimação.

A história gira em torno do pastor Albérico, interpretado por Enrique Diaz, que vive na comunidade fictícia da Chacrinha. Viúvo, ele criou sua filha Kellen, vivida por Luiza Rosa, após a morte de sua esposa. Albérico se dedica à evangelização, incluindo a visita a presídios, onde acaba tendo uma ligação com o detento Jorginho, interpretado por Juliano Cazarré. Jorginho é o pai de Joélly, fruto de seu relacionamento conturbado com a vilã Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte.

Gerluce, que trabalha como empregada na casa de Arminda (Grazi Massafera), enfrenta constantes humilhações, pois Arminda, além de ser sua patroa, é a própria vilã da trama. Arminda, viúva de Rogério, que deve retornar à história envolvendo mistérios, vive um relacionamento extraconjugal com Santiago Ferette (Murilo Benício). Juntos, eles administram um esquema de falsificação de medicamentos, que traz consequências drásticas para Lígia (Dira Paes), mãe de Gerluce. As alturas do enredo fazem Gerluce planejar um roubo ousado: a subtração de uma estátua que guarda uma fortuna na casa de Arminda.

Esse ato de roubo leva à introdução do policial Paulinho (Rômulo Estrela), que investiga o caso sem saber que Gerluce está diretamente envolvida no crime. A conexão entre os dois gera um dos principais conflitos da trama, somando ao aspecto romântico da narrativa.

O elenco de “Três Graças” é variado e conta com diversos nomes conhecidos da televisão brasileira. Entre os atores, Marcos Palmeira interpreta o pai de Gerluce, enquanto Gabriela Loran será a melhor amiga da protagonista. Miguel Falabella faz o papel de Kasper, um milionário homossexual com uma filha adotiva e uma sobrinha. Além disso, o núcleo cômico da novela incluirá Otavio Muller, Rejane Faria, Juliana Alves e Augusto Madeira.

Outros artistas que também farão parte do elenco são Carla Marins, Guthierry Sotero, Belo, Xamã, Bárbara Reis, Leandro Lima, Fernanda Vasconcellos, Túlio Starling, Amaury Lorenzo, Julio Rocha, Rodrigo Garcia e Gabriela Medvedovski. A expectativa para a estreia é alta, com a promessa de que “Três Graças” continue a tradição das grandes produções de Aguinaldo Silva, misturando questões sociais com toques de humor e crítica.

A novela abordará temas como abandono e maternidade precoce, prometendo cativar o público com sua narrativa rica e personagens complexos.