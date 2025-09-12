Nissan dá desconto de R$ 37.700 na Frontier PRO4X para CNPJs

A Nissan Frontier PRO4X está com uma promoção imperdível para quem é pessoa física. Se você é fã de picapes, vale a pena conferir. A oferta é válida para o modelo 2025/2026 e inclui veículos 0 km com pintura sólida, entre 03/09/2025 e 02/10/2025, em todo o Brasil, enquanto durar o estoque de 50 unidades. Melhor ficar de olho na concessionária da sua região!

Normalmente, a versão topo de linha PRO4X AT 4×4 custa R$ 315.690,00, mas empresas e produtores rurais podem levar por R$ 277.990,00. Isso significa um descontão de R$ 37.700,00! Esses valores podem variar conforme a região, cor ou opcionais escolhidos, então sempre bom confirmar.

Desempenho nas Vendas

De acordo com dados da Fenabrave, entre janeiro e agosto de 2025, a Nissan Frontier emplacou 4.400 unidades, não conseguindo superar as concorrentes no mercado de picapes médias. A Toyota Hilux está na frente com 32.093 vendas, seguida pela Ford Ranger com 21.708 e a Chevrolet S10 com 18.772. Para me lembrar desses números, é só pensar naquela estrada cheia de picapes, não é mesmo?

Dimensões Imponentes

A Frontier PRO4X é uma picape que não passa despercebida. Com 5,26 metros de comprimento, 1,85 metro de largura e um entre-eixos de 3,15 metros, ela é robusta e ideal para quem precisa de espaço e força. E não se preocupe com terrenos difíceis, pois a distância do solo é de 249 mm. A capacidade de carga também impressiona, suportando até 1.005 kg, ótima para levar aquele equipamento para a fazenda ou mesmo para a aventura de fim de semana.

Motor e Performance

Sob o capô, a picape traz um motor 2.3 litros diesel Bi-Turbo que entrega 190 cavalos de potência a 3.750 rpm e um torque de 45,9 kgfm entre 1.500 e 2.500 rpm. Não é à toa que as subidas em estrada de terra viram uma diversão! O câmbio automático é de sete marchas em todas as versões, exceto na versão de entrada, que vem com câmbio manual de seis marchas.

Conforto e Tecnologia

A Nissan Frontier PRO4X não é só potência; também é cheia de recursos. Vem equipada com rodas de liga leve de 17 polegadas, teto solar e um sistema de som poderoso com seis alto-falantes. O ar-condicionado digital Dual Zone garante conforto para todos os passageiros e o painel de instrumentos multifuncional colorido de 7 polegadas te mantém informado sobre tudo. A central multimídia de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay deixa a conectividade em dia, ideal para quem passa muito tempo dentro do carro.

Então, se você está em busca de uma picape que una força, conforto e tecnologia, a Nissan Frontier PRO4X pode ser a escolha perfeita para suas aventuras.