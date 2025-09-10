Organizador de eventos de cosplay é preso por crimes no PR

Homem é preso por crimes contra menores em evento de cosplay no Paraná

Na quarta-feira, 10 de setembro de 2025, a Polícia Civil do Paraná prendeu um homem de 32 anos em Cascavel, no Oeste do estado. Ele é acusado de crimes graves, como estupro de vulnerável, ameaça, e produção e armazenamento de pornografia infantojuvenil.

A investigação começou em abril de 2025, após uma jovem de 15 anos denunciar que teve relações sexuais com o suspeito, que gravou os atos e posteriormente a ameaçou com a divulgação do material. O homem é conhecido por organizar um dos principais eventos de cosplay e K-Pop da região, frequentado por crianças e adolescentes.

Durante as investigações, a polícia descobriu que ele se utilizava de sua posição como organizador para se aproximar de possíveis vítimas. A delegada Thais Regina Zanatta informou que foram encontrados vídeos de atos sexuais com menores, além de pornografia infantojuvenil, mangás e outros materiais que representam a exploração sexual de crianças. Um dos casos envolve uma adolescente de 13 anos, a quem o suspeito solicitou material pornográfico, configurando o crime de estupro de vulnerável de forma virtual.

Até o momento, sete vítimas menores de idade foram identificadas. O homem foi levado ao sistema penitenciário e as investigações continuam para localizar outras possíveis vítimas e aprofundar os detalhes do caso.

A Polícia Civil solicita que outras vítimas ou pessoas com informações relevantes sobre o caso entrem em contato com o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) pelo telefone (45) 3226-7023, além do Disque 100 ou Disque 181.