Frente fria provoca risco de tempestades nesta segunda-feira

Mudanças no Tempo em Mato Grosso do Sul Nesta Segunda-Feira

Nesta segunda-feira, 8 de setembro, o clima em Mato Grosso do Sul passará por alterações significativas. Uma nova frente fria está se aproximando, trazendo consigo uma área de baixa pressão atmosférica, o que deverá resultar em maior nebulosidade e chuvas de intensidade variando de fraca a moderada em diversas regiões do estado. Há também a possibilidade de tempestades isoladas, com raios e ventos fortes.

As rajadas de vento podem alcançar velocidades entre 40 e 60 km/h, com algumas áreas podendo registrar rajadas ainda mais intensas. A previsão é que as temperaturas variem bastante conforme a localização. Nas regiões sul, Conesul e Grande Dourados, as mínimas devem ficar entre 17°C e 19°C, enquanto as máximas estarão entre 30°C e 33°C. No sudoeste e Pantanal, as mínimas variam de 17°C a 22°C, podendo atingir até 38°C nas máximas. No Bolsão, leste e norte do estado, as mínimas ficarão entre 19°C e 21°C, com máximas chegando a 39°C. Na capital, Campo Grande, as temperaturas deverão oscilar entre 21°C e 23°C pela manhã e de 34°C a 36°C durante a tarde.

O transporte de calor e umidade, aliado à presença de cavados – que são áreas de baixa pressão atmosférica – contribui para a formação de instabilidades climáticas, principalmente no sul do estado. Os ventos sopram predominantemente do norte, intensificando essa condição.

É importante que a população fique atenta às mudanças no tempo e tome as devidas precauções, especialmente em áreas onde a previsão indica a possibilidade de tempestades.