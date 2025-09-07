Campos Gerais requer aeroporto em Ponta Grossa para turismo

Aeroporto de Ponta Grossa: Potencial para o Turismo

A conselheira de Turismo, Karen Kobilarz, destaca a importância do aeroporto de Ponta Grossa não apenas como um meio de transporte, mas como um impulsionador do turismo na região dos Campos Gerais. Segundo ela, é essencial que o аэропo tenha um funcionamento pleno para que consiga alavancar o potencial turístico local.

Karen, que é bacharel em Turismo e especialista em políticas públicas e gestão empresarial, aponta que a conectividade aérea é um diferencial estratégico. A presença do aeroporto pode facilitar a vinda de turistas de diversas partes do país e até do exterior, tornando o destino mais competitivo. Para isso, ela ressalta a necessidade de aumentar as opções de voos e atrair mais companhias aéreas que ofereçam rotas atraentes.

Além da infraestrutura, Karen enfatiza que é crucial que a cidade desenvolva um plano de marketing turístico eficaz. Esse plano deve promover os atrativos naturais, culturais e históricos de Ponta Grossa, não só em nível local, mas também nacional e internacional. Um bom planejamento pode ajudar a atrair novos visitantes, movimentando a economia e estabelecendo a cidade como um ponto de referência no turismo regional.

Ela argumenta que, com a um fluxo crescente de turistas, o aeroporto terá sua viabilidade econômica e comercial fortalecida. Isso traz benefícios para o desenvolvimento da região e a integração com outras áreas. Portanto, a mobilidade aérea deve ser vista como uma peça-chave para o crescimento sustentável do turismo.

Conselho da Comunidade

O Conselho da Comunidade é composto por 14 lideranças locais, que não ocupam cargos eletivos. Este grupo discute e opina sobre questões relevantes que impactam a vida dos cidadãos. As pautas abordadas são levantadas semanalmente por meios de comunicação locais, e suas discussões são divulgadas em formato de vídeos ou artigos.

A formação de um conselho como esse visa engajar a comunidade em temas que afetam a vida na região e fomentar um diálogo construtivo entre os cidadãos e as autoridades.