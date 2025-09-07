Xiaomi contrata designer da Lamborghini para criar esportivos

Fabian Schmolz, um nome de peso no design automotivo, já deixou sua marca em modelos icônicos como o Porsche 718 Boxster e o Taycan. Agora, ele decidiu mudar de ares e vai liderar o design exterior da Xiaomi Auto na Europa. Essa mudança pode ser um divisor de águas para a imagem da marca.

Os primeiros carros da Xiaomi, o SU7 e o YU7, chegaram ao mercado europeu causando certo burburinho. O SU7 foi apelidado de “Taycan chinês” e o YU7 até ganhou o título de “clone da Ferrari Purosangue”. Imagine a quantidade de memes! Alguns chamaram carinhosamente o SU7 de "Mi-sche" e o YU7 de "Fe-rami". Com a chegada de Schmolz, há a expectativa de que a marca ganhe uma identidade própria e menos amarras às comparações.

Transformando o Design

A missão de Schmolz é clara: criar um design que não só se destaque, mas que faça o coração bater mais forte. Como mencionou Li Tianyuan, gerente de design industrial da empresa, tecnologia pode ser replicável, mas o que cativa mesmo é aquele sentimento de admiração ao ver um carro. Eles querem que os novos modelos sejam não apenas funcionais, mas que tenham um apelo emocional, algo que qualquer motorista sensível reconhece ao passar por uma máquina bem desenhada.

O designer traz consigo uma bagagem valiosa das grandes marcas europeias. Isso significa que, ao liderar o estilo dos elétricos da Xiaomi, ele terá a chance de moldar um novo capítulo na era dos automóveis verdes. E a vantagem aqui é que a Xiaomi não está amarrada a tradições desgastadas, o que abre espaço para uma abordagem mais moderna e ousada.

A Nova Geração de Talentos

E Fabian não é um caso isolado. A China tem atraído diversos talentos do design europeu, como Laurens van den Acker, ex-Renault, que agora trabalha com a NIO. Peter Horbury, que passou por Volvo e Ford, é agora responsável pelo design da Geely. Designers como Kai Zhang, vindo da Audi e Mercedes, estão na Xpeng, e Charles Treen, ex-Jaguar, ajuda a BYD na sua nova frota elétrica.

Esse movimento não é apenas interessante, é uma clara demonstração de que a China deixou de ser vista apenas como fabricante de carros acessíveis e está se firmando como um polo de criatividade no setor. A revolução automobilística que está acontecendo por lá promete muito mais do que simplesmente tecnologia, mas também um estilo inovador que pode desafiar até as marcas mais tradicionais.

Para nós, aqui no Brasil, esse cenário é um sinal animador. As marcas chinesas estão vindo com tudo e, além de trazer tecnologia de ponta, é provável que lancem carros com designs que podemos realmente admirar. É uma questão de tempo para ver como tudo isso vai se desenrolar nas ruas brasileiras.