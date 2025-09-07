Chevrolet oferece desconto de R$ 24.830 no Onix Plus Premier PcD

O Chevrolet Onix Plus Premier está com condições especiais para as vendas diretas, especialmente voltadas para pessoas com deficiência (PcD). É uma ótima oportunidade para quem deseja um carro novo com isenção de impostos. Os preços, conforme o portal Fipe Carros, seguem os mesmos anunciados em julho, proporcionando uma isenção total de IPI, além de um bônus de fábrica.

A versão Premier 1.0 Turbo automática tem preço de tabela de R$ 137.440,00. Porém, para o público PcD, esse valor cai para R$ 112.610,00. Isso significa uma economia de R$ 24.830,00 — que beleza, né? Os preços podem variar dependendo da região, da cor do veículo e das opções que você escolher.

Se você se interessou, vale dar uma passada em uma concessionária Chevrolet. Lá, eles podem ajudar a entender se a sua condição médica se encaixa nos critérios para o benefício, quais documentos são necessários e como funcionam os procedimentos de compra. Também é um bom lugar para esclarecer dúvidas sobre prazos, formas de pagamento e as melhores opções de financiamento para PcD.

Entre janeiro e agosto de 2025, o Volkswagen Virtus ficou na segunda posição entre os sedãs mais vendidos, com 24.682 emplacamentos. Mas quem brilhou mesmo foi o Chevrolet Onix Plus, liderando com 29.300 unidades vendidas, uma prova de que ele realmente caiu no gosto do povo.

Em terceiro, temos o Toyota Corolla, que somou 24.484 carros vendidos. Logo atrás, o Volkswagen Virtus novamente, com 21.036 unidades. Para completar a lista dos cinco mais vendidos, o Hyundai HB20S registrou 19.820 emplacamentos.

Falando um pouco sobre o Onix Plus, ele está equipado com motor 1.0 turbo flex de três cilindros e injeção direta. A potência foi um poquito reduzida, agora entregando 115 cv, tanto com gasolina quanto com etanol. A transmissão automática de seis marchas garante um ótimo desempenho e conforto na condução, perfeito para quem passa muito tempo na estrada.

Antes, esse motor entregava números um pouco mais altos: 116 cv com gasolina e 121 cv com etanol. Contudo, o torque se mantém firme e forte em 16,3 kgfm com gasolina e 16,8 kgfm com etanol.

Se você deseja conferir os preços e versões do Chevrolet Onix Plus Premier para PcD em setembro de 2025, aqui estão os detalhes:

Chevrolet Onix Plus Premier para PcD em setembro de 2025:

Versões Preços de tabela Preços para PcD Descontos Premier 1.0 Turbo AT R$ 137.440,00 R$ 112.610,00 R$ 24.830,00

Agora é só aproveitar essa oportunidade incrível e, quem sabe, dar aquele rolê com o novo Onix!