VW inicia pré-venda do Golf GTI a R$ 430 mil com condições especiais

A Volkswagen trouxe de volta ao Brasil o icônico Golf GTI, agora na sua nova geração MK 8,5. Desde sua apresentação em 23 de agosto, os fãs estavam ansiosos para conhecer os preços e as opções disponíveis. E finalmente, a marca revelou que as vendas começam amanhã, dia 6 de setembro. Serão duas versões do modelo, com a única diferença entre elas sendo o acabamento dos bancos.

Quando o assunto é desempenho, o Golf GTI não decepciona. Ele vem equipado com um motor 2.0 turbo que entrega 245 cv e 37,7 kgfm de torque, transmitindo toda essa potência para as rodas dianteiras através de um câmbio automatizado de dupla embreagem com sete marchas. Para você ter uma ideia, a Volkswagen afirma que ele acelera de 0 a 100 km/h em apenas 6,1 segundos — ou seja, quem gosta de acelerar vai amar essa máquina.

Conforto e Tecnologia

Em termos de equipamentos, o Golf GTI é um verdadeiro show à parte. Ele vem com rodas de 18 polegadas e pneus 225/40, além de detalhes como grade iluminada, piloto automático adaptativo e um ar-condicionado de três zonas. Se você já pegou trânsito pesado, sabe como a assistente de condução — que centraliza o carro na faixa e alerta sobre pontos cegos — pode ser útil.

O interior também é impressionante: o painel de instrumentos tem uma tela de 10,2 polegadas, e o sistema multimídia possui uma tela de 12,9 polegadas, com espelhamento sem fios. E não para por aí! Tem ainda iluminação ambiente com 30 cores, bancos dianteiros aquecidos e um sistema de som da Harman Kardon. Um prato cheio para quem ama conforto e tecnologia!

Versões e Preços

Existem duas configurações do GTI disponíveis. A primeira, a versão padrão, traz os clássicos bancos de tecido xadrez vermelho, como sugere a tradição. O preço para essa versão é de R$ 430 mil. Já para quem optar pelos bancos de couro Vienna, que além de contar com aquecimento também tem ventilação, o valor sobe para R$ 445 mil. E não se preocupe com a cor: você pode escolher entre Vermelho Kings, Preto Mythos, Cinza Moonstone e Branco Puro, todas sem custo extra.

Exclusividade e Garantia

A pré-venda vai ter uma dinâmica bem exclusiva: será permitida a compra de apenas uma unidade por CPF ou CNPJ, e proprietários de outros modelos esportivos do grupo Volkswagen, como Audi e Porsche, terão um "empurrãozinho" para garantir sua unidade. Além disso, ao comprar o GTI, você entra para o "GTI Experience Club" e já pode imaginar as entregas acontecendo em março de 2026. Outro ponto bom é que a manutenção pode ser feita em qualquer concessionária da Volkswagen no Brasil, e ainda conta com três anos de garantia.

A volta do Golf GTI já está dando o que falar entre os apaixonados por carros!