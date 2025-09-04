Volkswagen Tera sobe ao top 10 e cresce nas vendas em setembro

O Volkswagen Tera está fazendo barulho no mercado, com um volume de vendas bem maior do que vimos nos últimos meses. Esse SUV compacto promete ser o campeão de vendas da marca no Brasil em breve, embora seu começo tenha sido um pouco lento durante julho e agosto.

Um dos motivos para essa lentidão foi a prioridade dada à produção do Volkswagen Polo, que bombou nas vendas após o programa Carro Sustentável. Isso acabou colocando o Tera em segundo plano na linha de montagem, mas o cenário parece que começa a mudar.

Recentemente, o CEO da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom, garantiu que a produção deve atingir o seu limite máximo em setembro e que as vendas devem disparar. A procura pelo Tera está em alta, e a ideia é atender todos os pedidos o mais rápido possível.

De acordo com a Fenabrave, até o dia 3 de setembro, o Tera conseguiu emplacar 694 unidades, superando seu concorrente direto, o Fiat Pulse, que teve 466 unidades vendidas no mesmo período. O Tera já entrou no top 10 dos carros mais vendidos do Brasil em setembro e, com certeza, logo estará no top 5. Até agora, ele soma 10.845 emplacamentos em 2025.

Entre os itens de série que fazem a diferença, o Tera inclui frenagem autônoma de emergência, um sistema multimídia VW Play com uma tela de 10,1”, seis airbags e ar-condicionado com filtro de poeira. Detalhes que mostram que a Volkswagen está pensando na segurança e conforto do motorista e dos passageiros, não é?

Preços e versões do Volkswagen Tera 2026:

Aqui estão os preços das versões do Tera para 2026:

Tera MPI — R$ 105.890

— R$ 105.890 Tera TSI MT — R$ 118.890

— R$ 118.890 Tera Comfort — R$ 128.890

— R$ 128.890 Tera High — R$ 141.890

Falando de motorização, o Tera oferece duas opções. A versão MPI MT vem com um motor 1.0 aspirado de até 84 cv e câmbio manual de cinco marchas, perfeita para quem busca praticidade e economia, como em frotas de empresas.

Já a partir da versão TSI MT, o Tera ganha um motor 1.0 turbo de 116 cv. Essa versão, com um toque de sofisticação a mais, acelera de 0 a 100 km/h em 10,1 segundos com o câmbio manual, e em 11,7 segundos na opção automática. Isso é um ótimo tempo para um SUV, não é? Ideal para quem gosta de fazer uma boa ultrapassagem em rodovias, por exemplo.

Se você é como muitos que pegam bastante estrada ou encaram o trânsito pesado, vai querer um carro que responda bem e ofereça conforto. E com o Tera, a Volkswagen parece estar acertando em cheio nesse quesito.