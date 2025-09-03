Kia K4 Sedan recebe 5 estrelas e pode rivalizar Corolla e Sentra

O novo Kia K4 Sedan está fazendo barulho e não é à toa. O carro combina um design moderno e arrojado com tecnologia de ponta e, claro, um foco em segurança que dá gosto de ver. Ele vem para substituir o antigo Cerato e já garantiu a nota máxima de cinco estrelas nos testes do Latin NCAP, mostrando que a Kia tem compromisso com a proteção de todos a bordo, além dos pedestres.

Os resultados desse teste incrível foram revelados no começo de setembro e são válidos para todas as unidades fabricadas no México. O K4 alcançou impressionantes 91,87% de proteção para adultos, 90,38% para crianças e 77,1% para pedestres. Somando tudo isso, ele se posiciona como um dos sedãs mais seguros da sua categoria.

Nos testes, a estrutura do K4 foi robusta, exibindo estabilidade em impactos frontais e laterais, garantindo boa proteção para cabeça, pescoço e tórax. Equipado com seis airbags, ESC, alertas de cinto para todos os passageiros e um sistema ISOFIX, esse carro deixa pouca a desejar em segurança. Um recurso que se destaca é a frenagem autônoma de emergência, um verdadeiro salvar-vidas no trânsito urbano e nas estradas.

E quando falamos de proteção infantil, o K4 se saiu muito bem. O Latin NCAP elogiou o desempenho máximo nos testes dinâmicos, com dispositivos de retenção infantil instalados com ISOFIX oferecendo segurança total. A instalação de cadeirinhas no assento central poderia ser melhor, mas, no geral, o resultado foi considerado excelente. Isso é especialmente importante para quem porta as futuras gerações, não é mesmo?

Visual e Desempenho

Do ponto de vista estético, o K4 adota a filosofia “Opposites United”. Esse estilo é uma mistura de fastback, faróis verticais e lanternas em LED conectadas, além de um interior minimalista que combina duas telas digitais com botões físicos para funções básicas. Uma beleza! No que diz respeito ao desempenho, o sedã oferece opções de motores: o 1.6 turbo de 193 cv, com câmbio automático de 8 marchas, e o 2.0 aspirado de 149 cv, que conta com transmissão CVT.

Infelizmente, ainda não temos confirmação de quando o K4 chegará aqui no Brasil. A Kia parece estar focada em lançar o Stonic reestilizado e a nova picape Tasman, que devem estrear antes, mas adotamos a torcida para que o K4 apareça logo.

Se o K4 chegar, ele certamente pugnar por um espaço entre os sedãs médios mais equipados e seguros do mercado, rivalizando com nomes como Corolla e Sentra. É aquele carro para quem busca conforto, segurança e um toque de modernidade no dia a dia. Imagino que quem tem um estilo de vida ativo, sempre em movimento, adoraria um carro assim – que une tudo de bom que um sedan pode oferecer!