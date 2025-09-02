BYD registra recorde de vendas no Brasil em agosto de 2025

A BYD tem se destacado cada vez mais entre os apaixonados por carros elétricos no Brasil. Apenas em agosto, a marca chinesa bateu seu recorde mensal com 9.815 veículos vendidos, um crescimento modesto de 1,27% em comparação com julho, quando foram emplacadas 9.692 unidades. É um excelente sinal de que os elétricos estão ganhando espaço no nosso mercado.

Mas vamos ser realistas: apesar do avanço, a BYD ainda fica atrás das gigantes que dominam as vendas. A Fiat se mantém firme na liderança, com impressionantes 45.369 unidades vendidas até agora. Em seguida, temos a Volkswagen com 39.402, e a Chevrolet com 21.950. Outros nomes importantes como Hyundai, Toyota e Renault também figuram na lista, todos superando a marca chinesa.

Uma das estrelas da BYD, sem dúvida, é o Dolphin Mini, que é o elétrico mais vendido do Brasil, com 3.300 unidades emplacadas. Logo atrás, o BYD Song Plus DM-i vendeu 1.637 unidades, e o Song Pro ficou perto, com 1.374. É interessante ver como o mercado está se mexendo e como o Dolphin está se consolidando como um favorito nas estradas.

Aliás, se você já teve a chance de dirigir um elétrico, sabe como é diferente a experiência, né? A aceleração é suave e silenciosa, perfeito para aquele trecho na cidade onde você se preocupa em não fazer barulho.

Ainda falando sobre os modelos mais vendidos da BYD, o King aparece na quinta posição, com 1.086 unidades licenciadas, enquanto o Yuan Pro vendeu 651, e o Seal, que também chama atenção, completou a lista com 257 unidades vendidas. Essa movimentação no mercado elétrico mostra que a BYD está realmente se afirmando entre os consumidores.

Para você que curte detalhes, aqui vai a lista completa dos dez mais vendidos da BYD em agosto:

Ranking dos 10 carros mais vendidos da BYD no Brasil em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 BYD Dolphin Mini 3.300 2 BYD Song Plus DM-i 1.637 3 BYD Song Pro 1.374 4 BYD Dolphin 1.311 5 BYD King 1.086 6 BYD Yuan Pro 651 7 BYD Seal 257 8 BYD Yuan Plus EV 122 9 BYD Shark 66 10 BYD Tan 11

Esses números mostram que a eletrificação dos automóveis está apenas começando a se firmar por aqui. E, convenhamos, é sempre bom saber quais modelos estão fazendo sucesso nas ruas!