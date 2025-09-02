BYD registra recorde de vendas no Brasil em agosto de 2025

A BYD tem se destacado cada vez mais entre os apaixonados por carros elétricos no Brasil. Apenas em agosto, a marca chinesa bateu seu recorde mensal com 9.815 veículos vendidos, um crescimento modesto de 1,27% em comparação com julho, quando foram emplacadas 9.692 unidades. É um excelente sinal de que os elétricos estão ganhando espaço no nosso mercado.
Mas vamos ser realistas: apesar do avanço, a BYD ainda fica atrás das gigantes que dominam as vendas. A Fiat se mantém firme na liderança, com impressionantes 45.369 unidades vendidas até agora. Em seguida, temos a Volkswagen com 39.402, e a Chevrolet com 21.950. Outros nomes importantes como Hyundai, Toyota e Renault também figuram na lista, todos superando a marca chinesa.
Uma das estrelas da BYD, sem dúvida, é o Dolphin Mini, que é o elétrico mais vendido do Brasil, com 3.300 unidades emplacadas. Logo atrás, o BYD Song Plus DM-i vendeu 1.637 unidades, e o Song Pro ficou perto, com 1.374. É interessante ver como o mercado está se mexendo e como o Dolphin está se consolidando como um favorito nas estradas.
Aliás, se você já teve a chance de dirigir um elétrico, sabe como é diferente a experiência, né? A aceleração é suave e silenciosa, perfeito para aquele trecho na cidade onde você se preocupa em não fazer barulho.
Ainda falando sobre os modelos mais vendidos da BYD, o King aparece na quinta posição, com 1.086 unidades licenciadas, enquanto o Yuan Pro vendeu 651, e o Seal, que também chama atenção, completou a lista com 257 unidades vendidas. Essa movimentação no mercado elétrico mostra que a BYD está realmente se afirmando entre os consumidores.
Para você que curte detalhes, aqui vai a lista completa dos dez mais vendidos da BYD em agosto:
Ranking dos 10 carros mais vendidos da BYD no Brasil em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1
|BYD Dolphin Mini
|3.300
|2
|BYD Song Plus DM-i
|1.637
|3
|BYD Song Pro
|1.374
|4
|BYD Dolphin
|1.311
|5
|BYD King
|1.086
|6
|BYD Yuan Pro
|651
|7
|BYD Seal
|257
|8
|BYD Yuan Plus EV
|122
|9
|BYD Shark
|66
|10
|BYD Tan
|11
Esses números mostram que a eletrificação dos automóveis está apenas começando a se firmar por aqui. E, convenhamos, é sempre bom saber quais modelos estão fazendo sucesso nas ruas!