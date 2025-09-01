Fiat Titano Ranch tem desconto de R$ 52.965 em setembro

A Fiat Titano Ranch Multijet Turbodiesel 2025/2026 chegou com uma oferta que chama a atenção dos apaixonados por tecnologia e performance. Ela está disponível na elegância do Preto Vulcano e, para quem é parte do mundo das microempresas ou produtores rurais, o preço à vista sai por R$ 233.024,65. Um descontão, já que o valor original é de R$ 285.990,00. Aproveita que essa condição é exclusiva e só rola para quem tem CNPJ ativo.

Vale lembrar que essa oferta não vale para compras feitas por pessoas físicas, taxistas ou empresas que não se enquadram como microempresas. Se você tem interesse, corre para garantir, pois o desconto é válido até 03/09/2025. Os preços podem variar dependendo da região e da concessionária, então é bom ficar esperto!

A principal novidade dessa linha 2026 é o motor 2.2 turbodiesel Multijet, já conhecido por alimentar modelos como o Jeep Commander e a Fiat Toro. Com 200 cv de potência e um torque impressionante de 45,9 kgfm nas versões automáticas, esse motor promete não deixar a desejar. Quem gosta de performance vai curtir saber que as versões manuais têm um torque de 40,8 kgfm.

Outro destaque fica por conta da nova transmissão automática, que agora tem 8 marchas, ao invés de 6. Isso deixa o carro mais ágil nas acelerações, reduzindo o tempo de 0 a 100 km/h de 12,4 para 9,9 segundos. Mais rápido na estrada e, para completar, o consumo pode chegar a 10,8 km/l. Perfeito para quem pega a estrada com frequência!

Equipamentos de segurança e conforto também não faltam. A Titano Ranch vem com 6 airbags, um ar-condicionado digital Dual Zone e uma série de recursos que aumentam a experiência a bordo. Os bancos com ajuste elétrico, a central multimídia com tela de 10″ touchscreen e compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto são algumas das opções que tornam a viagem mais agradável.

Para quem adora um visual robusto, ela está recheada de itens como câmera 360° Off-road, direção elétrica e até *faróis diurnos em LED (DRL). Essa combinação não apenas valoriza a estética, mas também ajuda na hora de manobrar em lugares apertados.

E não para por aí. O sistema de assistência autônoma ADAS traz funcionalidades como piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência e um monitoramento de ponto cego. O carro é realmente bem equipado para facilitar a vida do motorista e garantir mais segurança.

Outra coisa que faz diferença é o sistema de tração 4×4, com três opções: 2H, 4AUTO, para quem gosta de aventura, e 4L. E para os dias mais quentes, a iluminação do porta-luvas e as saídas de ar traseiras garantem um clima interno mais agradável.

Agora, se você está pensando em uma picape que une força e modernidade, a Fiat Titano Ranch certamente merece uma consideração na hora de escolher seu próximo carro!