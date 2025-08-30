Volkswagen Tera cresce 26% em agosto e se aproxima do Fiat Pulse

No dia 5 de junho, o Volkswagen Tera gerou uma grande expectativa ao registrar 12 mil pedidos nos primeiros 50 minutos! A marca estava confiante de que este SUV poderia se tornar o modelo mais vendido do Brasil, até superando o famoso Polo.

Porém, a realidade das vendas não acompanhou essa empolgação inicialmente. Em junho, foram apenas 2.555 unidades emplacadas, e em julho, esse número subiu para 3.244, totalizando 5.944 em dois meses. Apesar disso, o Tera ainda não conseguiu passar na frente de concorrentes como o Fiat Pulse e o Nissan Kicks.

Resultados de Agosto e Expectativas

Em agosto, a situação do Volkswagen Tera começou a melhorar. Segundo dados da Fenabrave, até o dia 29, o modelo registrou 4.109 unidades emplacadas, um salto de 26,7% em relação a julho. No acumulado de 2025, o Tera já soma 10.103 unidades vendidas, algo animador.

O Fiat Pulse, no entanto, ainda lidera a corrida com 4.264 unidades vendidas no mesmo período, apenas um pouco à frente do Tera. Com essa disputa tão acirrada, dá para sentir que as coisas vão esquentar nos próximos meses, e o Tera pode muito bem ultrapassar o concorrente se continuar nesse ritmo.

Desafios e Produção

Mas nem tudo foi fácil para o Tera. No início, ele enfrentou um desafio por causa da prioridade de produção do Polo, que está fabricalmente situado em Taubaté (SP), onde também é feito o Tera. O programa Carro Sustentável impulsionou as vendas do Polo, deixando o Tera em segundo plano.

Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil, acredita que essa situação vai mudar. Ele comentou que a montadora planeja atingir a capacidade máxima de produção em setembro e está confiante em acelerar as vendas. O desejo é atender todos os pedidos rapidamente.

Versões e Especificações

O Tera vem em diferentes versões para atender variados perfis. A versão de entrada, MPI MT, é equipada com motor 1.0 aspirado de até 84 cv, ideal para quem busca economia nas estradas. Para quem prefere mais potência, a versão TSI MT vem com motor 1.0 turbo de 116 cv. Com esta configuração, o Tera acelera de 0 a 100 km/h em 10,1 segundos com câmbio manual, e 11,7 segundos com o automático.

Além disso, o Tera possui um comprimento de 4,15 m e um entre-eixos de 2,57 m, o que gera um espaço interno respeitável, embora os passageiros mais altos possam se sentir um pouco apertados. Um detalhe que muitos motoristas costumam sentir falta é a ausência de entrada USB para os passageiros do banco traseiro — uma pequena consideração que faz diferença em viagens longas.

Seu porta-malas tem capacidade para 350 litros, que pode chegar a 407 litros até a tampa. Embora seja prático, esse espaço ainda fica atrás de alguns concorrentes — o Renault Kardian, por exemplo, oferece 410 litros e o Fiat Pulse tem 370 litros. É sempre bom lembrar que um porta-malas espaçoso ajuda muito na hora de uma viagem ou em compras no mercado.