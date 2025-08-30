Campo de Marte sedia 7º encontro de carros antigos e raros

Nos dias 16 e 17 de agosto, o Aeroporto do Campo de Marte, em São Paulo, virou um verdadeiro paraíso para os apaixonados por carros antigos. O 7º Encontro e Exposição de Carros Antigos atraiu famílias, crianças e, claro, muitos entusiastas do antigomobilismo. Foi um final de semana que transbordou nostalgia e carinho por essas máquinas que marcaram época.

O evento foi uma chance única para reviver memórias e conferir de perto uma coleção impressionante de modelos que definiram várias gerações. Desde populares até raridades, passando por esportivos e veículos de serviço, o encontro se consolidou como um dos maiores da cidade. Vamos dar uma olhada nos destaques!

Anos 80 e 90 dominam a exposição

Os verdadeiros astros da exposição foram os carros das décadas de 80 e 90, que agora são considerados “neo-colecionáveis”. Modelos como o Fusca, o Gol e a Kombi da Volkswagen estavam em todo lugar, tanto em suas versões originais quanto nas modificadas por empresas que marcaram a época.

E quem não sente uma pontada de nostalgia ao ver esses clássicos? A exibição de veículos como o Chevrolet Monza, transformado em um conversível pela Mirage, é um retrato perfeito de uma era onde a inovação e o estilo se uniam para criar verdadeiras obras de arte em quatro rodas.

Alguns dos destaques

Dentre os utilitários, as adoráveis VW Kombis chamaram a atenção. Desde as clássicas “corujinhas” dos anos 60 até as versões dos anos 90, todo mundo se encantou. E como não falar das raridades como a Kia Besta e a Hyundai H-100, agora exibindo a cobiçada placa preta de colecionador? Outra que fez sucesso foi a Ford Clubwagon, com capacidade para 15 passageiros.

Nos esportivos, as lembranças também vieram à tona. O público pôde conferir modelos icônicos dos anos 90 como o Uno 1.5R, o Renault R19, e o Gol GTI. Ah, e quem não se lembraria do prazer de dirigir um Kadett GSI ou um Peugeot 306 Cabriolet? Essas belezuras não só atraíram olhares, mas também despertaram sorrisos em quem teve a chance de apreciá-las.

Veículos de serviços e temáticos

Adicionalmente, houve espaço para customizações que arrancaram sorrisos de todos que passaram por lá. Um Subaru Legacy Outback, decorado em homenagem ao Caça-Fantasmas, e uma réplica do Batmóvel foram algumas das atrações mais procuradas. E claro, também tinha o icônico VW Fusca e uma moto Honda da CET, ambos da velha guarda, que relembraram uma frota que ajudava a organizar o trânsito em São Paulo.

Além das exposições, o evento também ofereceu um mercado de peças automotivas, miniaturas e até brinquedos antigos. A praça de alimentação não deixou a desejar, com opções para satisfazer todos os gostos. E a organização estimou que mais de 1.700 veículos participaram, solidificando o encontro como um marco no calendário dos apaixonados por carros.

Quem teve a sorte de estar presente certamente saiu com a memória repleta de história e muita inspiração para futuras aventuras sobre rodas!