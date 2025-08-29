Audi inicia produção da nova geração do Q3 no Brasil em 2026

A nova geração do Audi Q3 vem com uma grande novidade: a produção vai acontecer aqui no Brasil, na fábrica de São José dos Pinhais, a partir de 2026. É emocionante saber que um modelo tão querido será fabricado em solo brasileiro. E não se esqueça, ele vai chegar nas versões convencional e Sportback, aquela com jeitão de cupê, bem esportivo.

Falando um pouco sobre a cabine, o Q3 nacional promete ser um verdadeiro show à parte. Ele contará com um painel integrado de 11,9 polegadas e uma central multimídia de 12,8 polegadas. O seletor de marchas agora fica à direita do volante, liberando bastante espaço no console. Isso envolve alguns porta-copos novos e até carregamento por indução, bem prático para quem depende do celular.

O SUV ganhou alguns centímetros e agora mede 4,53 metros de comprimento — um aumento de 4 cm. Mas não se preocupe, a altura e largura continuam confortáveis, mantendo 1,58 m e 1,86 m, respectivamente. O porta-malas é outro destaque, com capacidade que varia de 488 a 575 litros, dependendo da posição dos bancos traseiros. Isso é ótimo para levar tudo que você precisa em uma road trip ou até um piquenique com a família.

Quanto ao visual, o design externo não deixa a desejar. A nova grade Singleframe é mais larga, e os faróis LED divididos dão um charme especial. As lanternas traseiras também estão conectadas por uma faixa luminosa, um detalhe que ajuda a destacar a identidade visual da Audi. O Sportback, por sua vez, tem um teto mais inclinado, o que ressalta ainda mais sua esportividade, com um coeficiente aerodinâmico de 0,30 Cx.

Na Europa, o Q3 está disponível com motores super interessantes, como o 1.5 TFSI híbrido leve e o 2.0 TFSI com tração quattro. Uma versão até conta com um modo híbrido plug-in que entrega 272 cv e tem até 120 km em modo elétrico! Infelizmente, ainda não sabemos que motores estarão disponíveis aqui no Brasil, mas a expectativa é grande.

Outro ponto bacana é que o Q3 virá equipado com várias tecnologias de ponta, como sete airbags, head-up display, som premium, faróis Matrix LED e até piloto automático adaptativo. A integração com Android Auto e Apple CarPlay também promete facilitar a vida de quem passa bastante tempo no trânsito, não é mesmo? E a cabine vai ganhar controles táteis e software Android no painel, bem moderno.

A produção nacional continua a linha CKD, que já é utilizada para montar o Q3 com peças importadas da Hungria. Esse modelo segue sendo um dos mais importantes da marca e a expectativa é que ele mantenha seu sucesso entre os brasileiros, misturando tecnologia e um design atualizado que encanta.