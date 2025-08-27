Mundo Automotivo

Carros mais vendidos até 26 de agosto de 2025 – Fipe Carros

Autor Rodrigo Campos
Volkswagen baixa preço do Polo Sense em R$ 19,9 mil para PcD em agosto
Crédito da imagem: Saga Volks Gama Brasília, DF

O mercado de carros e comerciais leves no Brasil está a todo vapor e as novidades não param de chegar. Se você é apaixonado por carros, vai adorar saber o que está rolando até 26 de agosto. O Volkswagen Polo continua dominando, com nada menos que 11.014 unidades emplacadas. De perto, a Fiat Strada não fica para trás, vendendo 9.758 unidades, enquanto o Fiat Argo faz parte do pódio com 7.959 emplacamentos.

Quando falamos de SUVs, a competição esquenta ainda mais. O Toyota Corolla Cross virou o queridinho do segmento, com 6.316 unidades vendidas, uma diferença bem apertada de apenas 8 unidades em relação ao segundo colocado, o Volkswagen T-Cross, que teve 6.308 vendas. Não podemos esquecer do Hyundai Creta, que fechou em terceiro lugar com 4.932 unidades registradas.

O Fiat Fastback foi destaque na quarta posição entre os SUVs, com 4.244 unidades vendidas. Logo atrás, o Chevrolet Tracker garantiu 4.116 emplacamentos e o Fiat Pulse ocupou a sexta posição, comercializando 3.693 unidades.

Agora, se você está de olho no Hyundai HB20, saiba que ele começou o mês brilhando na liderança, mas perdeu um pouco do fôlego e agora está em sexto, com 6.286 unidades emplacadas. O Fiat Mobi surge em sétimo lugar, com 5.483 vendas, passando o Renault Kwid, que não teve tanta sorte, ficando na 16ª colocação com 3.478 unidades.

E não podemos deixar de mencionar o Volkswagen Tera, que está com 3.275 unidades vendidas, ocupando a 18ª posição. No segmento de sedãs, nada como o Chevrolet Onix Plus, que emplacou 3.153 unidades, seguido pelo Volkswagen Virtus, com 3.044 vendas. Para quem aprecia picapes, a Toyota Hilux continua reinando, com 2.984 unidades vendidas.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

  1. Volkswagen Polo — 11.014
  2. Fiat Strada — 9.758
  3. Fiat Argo — 7.959
  4. Toyota Corolla Cross — 6.316
  5. Volkswagen T-Cross — 6.308
  6. Hyundai HB20 — 6.286
  7. Fiat Mobi — 5.483
  8. Hyundai Creta — 4.932
  9. Fiat Fastback — 4.244

  10. Chevrolet Onix — 4.195

  11. Volkswagen Saveiro — 4.178
  12. Chevrolet Tracker — 4.116
  13. Fiat Pulse — 3.693
  14. Volkswagen Nivus — 3.678
  15. Nissan Kicks — 3.643
  16. Renault Kwid — 3.478
  17. Jeep Compass — 3.417
  18. Volkswagen Tera — 3.275
  19. Honda HR-V — 3.203
  20. Chevrolet Onix Plus — 3.153
  21. Volkswagen Virtus — 3.044
  22. Toyota Hilux — 2.984
  23. Caoa Chery Tiggo 7 — 2.901
  24. Fiat Toro — 2.451
  25. Ford Ranger — 2.022

Esses números são um termômetro do que os brasileiros estão amando nas ruas e estradas. Se você está pensando em trocar de carro ou apenas curte ficar por dentro das novidades, essa é a hora! A competição está acirrada e as marcas continuam se esforçando para ganhar a nossa preferência.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor