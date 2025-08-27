Carros mais vendidos até 26 de agosto de 2025 – Fipe Carros

O mercado de carros e comerciais leves no Brasil está a todo vapor e as novidades não param de chegar. Se você é apaixonado por carros, vai adorar saber o que está rolando até 26 de agosto. O Volkswagen Polo continua dominando, com nada menos que 11.014 unidades emplacadas. De perto, a Fiat Strada não fica para trás, vendendo 9.758 unidades, enquanto o Fiat Argo faz parte do pódio com 7.959 emplacamentos.

Quando falamos de SUVs, a competição esquenta ainda mais. O Toyota Corolla Cross virou o queridinho do segmento, com 6.316 unidades vendidas, uma diferença bem apertada de apenas 8 unidades em relação ao segundo colocado, o Volkswagen T-Cross, que teve 6.308 vendas. Não podemos esquecer do Hyundai Creta, que fechou em terceiro lugar com 4.932 unidades registradas.

O Fiat Fastback foi destaque na quarta posição entre os SUVs, com 4.244 unidades vendidas. Logo atrás, o Chevrolet Tracker garantiu 4.116 emplacamentos e o Fiat Pulse ocupou a sexta posição, comercializando 3.693 unidades.

Agora, se você está de olho no Hyundai HB20, saiba que ele começou o mês brilhando na liderança, mas perdeu um pouco do fôlego e agora está em sexto, com 6.286 unidades emplacadas. O Fiat Mobi surge em sétimo lugar, com 5.483 vendas, passando o Renault Kwid, que não teve tanta sorte, ficando na 16ª colocação com 3.478 unidades.

E não podemos deixar de mencionar o Volkswagen Tera, que está com 3.275 unidades vendidas, ocupando a 18ª posição. No segmento de sedãs, nada como o Chevrolet Onix Plus, que emplacou 3.153 unidades, seguido pelo Volkswagen Virtus, com 3.044 vendas. Para quem aprecia picapes, a Toyota Hilux continua reinando, com 2.984 unidades vendidas.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Volkswagen Polo — 11.014 Fiat Strada — 9.758 Fiat Argo — 7.959 Toyota Corolla Cross — 6.316 Volkswagen T-Cross — 6.308 Hyundai HB20 — 6.286 Fiat Mobi — 5.483 Hyundai Creta — 4.932 Fiat Fastback — 4.244 Chevrolet Onix — 4.195 Volkswagen Saveiro — 4.178 Chevrolet Tracker — 4.116 Fiat Pulse — 3.693 Volkswagen Nivus — 3.678 Nissan Kicks — 3.643 Renault Kwid — 3.478 Jeep Compass — 3.417 Volkswagen Tera — 3.275 Honda HR-V — 3.203 Chevrolet Onix Plus — 3.153 Volkswagen Virtus — 3.044 Toyota Hilux — 2.984 Caoa Chery Tiggo 7 — 2.901 Fiat Toro — 2.451 Ford Ranger — 2.022

Esses números são um termômetro do que os brasileiros estão amando nas ruas e estradas. Se você está pensando em trocar de carro ou apenas curte ficar por dentro das novidades, essa é a hora! A competição está acirrada e as marcas continuam se esforçando para ganhar a nossa preferência.