Jeep apresenta Cherokee 2026 híbrido com autonomia de 800 km

O Jeep Cherokee está de volta e promete muita emoção para os apaixonados por carros. A nova geração, chamada de Cherokee 2026, vem toda remodelada, não só no visual, mas também em desempenho e tecnologia. Agora, ele é maior, mais equipado e, o que é ainda mais legal, eletrificado. Construído sobre a moderna plataforma STLA Large, esse SUV marca uma nova fase para a Jeep nos EUA.

Um dos grandes destaques dessa nova versão é a sua motorização híbrida. Imagine contar com um motor 1.6 turbo capaz de desenvolver 179 cv, combinado com dois motores elétricos. No total, estamos falando de 213 cv e impressionantes 31,8 kgfm de torque! E o melhor: não precisa se preocupar em recarregar externamente, já que a bateria de 1,08 kWh se recarrega enquanto você dirige. Com consumo de até 17,8 km/l na cidade, só dá vontade de pegar a estrada!

Apesar de ter crescido — agora são 4,77 metros de comprimento e 2,87 m de entre-eixos, ou seja, 8 cm a mais que o modelo anterior — o Cherokee fez algumas mudanças internas. Surpreendentemente, o espaço para as pernas dos passageiros da segunda fileira reduziu um pouco. Porém, o porta-malas aumentou consideravelmente, podendo chegar a quase 2.000 litros com os bancos rebatidos. Isso é ótimo para quem gosta de viajar com bastante bagagem.

Visualmente, o novo Cherokee se aproxima do Compass com suas linhas retas e um design mais moderno, incluindo para-choques elevados e uma grade horizontalizada. A traseira, que era um mistério, agora revela lanternas grandes e retangulares, dando um ar robusto e discreto ao SUV. As rodas variam de 17 a 20 polegadas, o que deixa o conjunto ainda mais atraente.

O modelo estreia também com o sistema 4×4 Active Drive I, oferecendo modos de condução que se adaptam a diferentes terrenos. Isso é especialmente útil se você curte uma aventura off-road. E, para os amantes de trilhas, já está em desenvolvimento uma versão Trailhawk, que promete ser ainda mais radical.

Por dentro, o Cherokee mantém a proposta de misturar funcionalidade e sofisticação. Com um toque nostálgico do clássico Cherokee XJ, a cabine une tecnologia e design retrô de forma harmônica. Essa nova geração não é só um retorno, mas uma renovação estratégica da Jeep, preparando-se para brigar em um dos segmentos mais acirrados do mercado.