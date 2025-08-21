Mundo Automotivo

Xpeng enfrenta acusações de fraude na China antes de chegar ao Brasil

Autor Rodrigo Campos
Acusações de fraude atingem Xpeng na China antes da chegada ao Brasil
Crédito da imagem: Xpeng

A Xpeng Motors está na berlinda, enfrentando críticas bem sérias por conta de problemas no sistema de direção dos seus veículos elétricos P7+. Os relatos dos proprietários são alarmantes: muitos estão lidando com falhas repentinas ou até travamentos no volante durante a condução. Imagina só a situação: você está na estrada e, em um piscar de olhos, o volante fica pesado ou muda de direção. Não é nada legal, né? Isso está colocando em risco não só os motoristas, mas todos que cruzam seu caminho.

O que complica ainda mais é que, ao invés de reconhecer um defeito sistêmico, a Xpeng parece estar evitando um recall oficial. As investigações do Economic Information Daily trazem à tona uma estratégia um tanto polêmica: a fabricante estaria aplicando um selante nos componentes da direção durante as manutenções e apenas trocando o sistema de direção de clientes que se queixam com mais ênfase. Para os que não falam muito, o problema parece ser ignorado.

As reclamações não param por aí. Tem gente que já teve o sistema de direção substituído e, pouco tempo depois, o problema retornou. Um exemplo chocante é o da Sra. Gan, de Shenzhen, que relatou movimentos inesperados do volante quando estava mudando de faixa. Isso deve ser um verdadeiro pesadelo, e não é difícil ver porque muitos se sentem inseguros com suas Xpengs.

Quando a empresa foi questionada sobre a situação, ela respondeu que os procedimentos de recall são definidos em conjunto com as autoridades reguladoras e que os centros de serviço são os responsáveis pela manutenção. É como se não quisessem assumir a responsabilidade direta, criando uma cortina de fumaça em cima dos problemas. Especialistas sugerem que essa postura pode ser uma tentativa de evitar os altos custos e a fiscalização que um recall em grande escala implicaria.

O momento é delicado, já que as autoridades chinesas estão planejando reforçar a supervisão sobre atualizações remotas em veículos inteligentes. A Xpeng, por exemplo, já implementou nove grandes atualizações OTA em menos de nove meses, mas isso levanta a questão: será que tudo isso está sendo registrado corretamente com os reguladores?

Esse tipo de controvérsia não é novidade. O Economic Information Daily vem acompanhando a situação desde julho, e os relatos recentes mostram que os problemas estão se intensificando. Isso, claro, vem levantando sérias preocupações sobre a segurança e a transparência da Xpeng Motors no cenário dos veículos elétricos.

Se você é fã de tecnologia automotiva, essas questões são cruciais para entendermos como as montadoras lidam com os desafios na era dos elétricos. A Xpeng, que já chegou prometendo inovação, agora precisa lidar com esse dilema que pode impactar sua reputação no mercado.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor