A Xpeng Motors está na berlinda, enfrentando críticas bem sérias por conta de problemas no sistema de direção dos seus veículos elétricos P7+. Os relatos dos proprietários são alarmantes: muitos estão lidando com falhas repentinas ou até travamentos no volante durante a condução. Imagina só a situação: você está na estrada e, em um piscar de olhos, o volante fica pesado ou muda de direção. Não é nada legal, né? Isso está colocando em risco não só os motoristas, mas todos que cruzam seu caminho.

O que complica ainda mais é que, ao invés de reconhecer um defeito sistêmico, a Xpeng parece estar evitando um recall oficial. As investigações do Economic Information Daily trazem à tona uma estratégia um tanto polêmica: a fabricante estaria aplicando um selante nos componentes da direção durante as manutenções e apenas trocando o sistema de direção de clientes que se queixam com mais ênfase. Para os que não falam muito, o problema parece ser ignorado.

As reclamações não param por aí. Tem gente que já teve o sistema de direção substituído e, pouco tempo depois, o problema retornou. Um exemplo chocante é o da Sra. Gan, de Shenzhen, que relatou movimentos inesperados do volante quando estava mudando de faixa. Isso deve ser um verdadeiro pesadelo, e não é difícil ver porque muitos se sentem inseguros com suas Xpengs.

Quando a empresa foi questionada sobre a situação, ela respondeu que os procedimentos de recall são definidos em conjunto com as autoridades reguladoras e que os centros de serviço são os responsáveis pela manutenção. É como se não quisessem assumir a responsabilidade direta, criando uma cortina de fumaça em cima dos problemas. Especialistas sugerem que essa postura pode ser uma tentativa de evitar os altos custos e a fiscalização que um recall em grande escala implicaria.

O momento é delicado, já que as autoridades chinesas estão planejando reforçar a supervisão sobre atualizações remotas em veículos inteligentes. A Xpeng, por exemplo, já implementou nove grandes atualizações OTA em menos de nove meses, mas isso levanta a questão: será que tudo isso está sendo registrado corretamente com os reguladores?

Esse tipo de controvérsia não é novidade. O Economic Information Daily vem acompanhando a situação desde julho, e os relatos recentes mostram que os problemas estão se intensificando. Isso, claro, vem levantando sérias preocupações sobre a segurança e a transparência da Xpeng Motors no cenário dos veículos elétricos.

Se você é fã de tecnologia automotiva, essas questões são cruciais para entendermos como as montadoras lidam com os desafios na era dos elétricos. A Xpeng, que já chegou prometendo inovação, agora precisa lidar com esse dilema que pode impactar sua reputação no mercado.