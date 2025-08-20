Afonso descobre traição de Maria de Fátima com César em Vale Tudo

Um importante desenrolar está prestes a acontecer no capítulo desta quinta-feira (21) da novela Vale Tudo. Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, será desmascarada por seu marido Afonso, vivido por Humberto Carrão. A surpresa se deve à descoberta de sua traição com César, interpretado por Cauã Reymond.

A revelação começa quando Sardinha, um personagem interpretado por Lucas Leto, apresenta a Afonso provas que sugerem que Fátima ainda mantém um relacionamento com César. Com receio de que suas suspeitas sejam verdadeiras, Afonso decide investigar mais a fundo. Ele encontra uma conta de um apart-hotel no quarto de sua esposa e, ao se dirigir ao local indicado, flagra Fátima ao lado de César, o que confirma suas piores suspeitas.

Tomado pela raiva, Afonso confronta César e, em seguida, busca explicações de Fátima na mansão de Celina, que é interpretada por Malu Galli. Sem ter como negar a traição, Fátima admite que casou-se com Afonso por interesse financeiro. Essa revelação deixa Afonso devastado e, por conta disso, ele exige que a esposa deixe a casa imediatamente.

Vale Tudo, que é um remake de uma novela clássica, é roteirizado por Manuela Dias, com colaborações de Luciana Pessanha, Bruna Paixão, Sérgio Marques e Aline Maia. A direção artística é de Paulo Silvestrini, enquanto Cristiano Marques é o diretor geral e José Luiz Villamarim lidera o núcleo. A produção está sob a responsabilidade de Luciana Monteiro, com Lucas Zardo atuando como produtor executivo.

A novela está prevista para terminar em 17 de outubro e totaliza 173 capítulos. Após o final da trama, a programação das nove horas da Globo dará espaço para Três Graças, escrita por Aguinaldo Silva, que marcará o retorno de Sophie Charlotte e Dira Paes em papéis principais.

Em termos de audiência, desde sua estreia em 31 de março, Vale Tudo mostra uma média de 22,3 pontos na Grande São Paulo. Esse índice aumentou consideravelmente a partir de julho, quando a concorrente Record encerrou a exibição da novela turca Força de Mulher. Antes do fim da trama, a Record marcava cerca de 10 pontos, mas após sua saída do ar, registrou apenas 6 pontos. Isso permitiu que a Globo aumentasse sua média de audiência, passando de 22 para 25 pontos.

Com esses resultados, o remake superou o desempenho de Um Lugar ao Sol, porém ainda ocupa a terceira posição entre as menores médias da faixa das nove horas, ficando atrás de outras novelas recentes que foram mais bem-sucedidas.