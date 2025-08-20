Traficante tenta destruir celular ao ser preso com 250 kg em MS

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na cidade de Ponta Porã, localizada a cerca de 350 quilômetros de Campo Grande. A operação, realizada na última quinta-feira (19) pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), resultou na apreensão de 250 kg de pasta base de cocaína. A droga estava escondida em cilindros de oxigênio e seria enviada para outras regiões do país.

Durante a ação policial, o suspeito tentou destruir seu celular para evitar que os agentes tivessem acesso às informações que poderiam indicar outros membros da quadrilha. Ele foi encontrado em um quarto da sua residência, onde estava escondido. Para impedir a captura de mais provas, ao ser abordado pelos policiais, que lhe deram voz de prisão, o homem quebrou seu próprio aparelho.

De acordo com o delegado titular da Denar, Hoffman D’Ávila, o preso era responsável por receber, embalar e armazenar o entorpecente. Ele explicaram que o homem cuidava de acondicionar a droga nos cilindros e que outro integrante da quadrilha teria a função de transportar a carga para o Centro-Sul do país. A investigação prossegue para descobrir o destino final da droga e identificar outros envolvidos no esquema de tráfico.

Na casa do suspeito, estavam sua esposa e quatro filhos pequenos. Embora a presença da família tenha sido notada, a mulher não foi presa, pois a polícia não encontrou evidências suficientes para responsabilizá-la pelo crime. Os filhos foram entregues a uma tia para garantir sua segurança, já que a droga estava sendo manuseada em um cômodo que apresentava risco de explosão devido ao gás dos cilindros.

O homem permanece detido na sede da Denar, em Campo Grande, e responderá pelo crime de tráfico de drogas. Os tabletes de pasta base apreendidos traziam símbolos que identificam a organização criminosa envolvida no tráfico.

A ação da polícia reforça o compromisso das autoridades em combater o tráfico de drogas na região e identificar os responsáveis por essas operações ilícitas.