Prime Video lança teaser da série Tremembé com Marina Ruy Barbosa

Nesta segunda-feira, 18 de setembro, foi divulgado o primeiro teaser da série Tremembé, que irá retratar a vida de algumas das presidiárias mais notórias do Brasil, com destaque para Suzane von Richthofen, interpretada por Marina Ruy Barbosa. A série, que estreia em 2025, é baseada nos livros do jornalista Ullisses Campbell e ainda não tem data exata de lançamento.

No teaser, a personagem de Marina aparece algemada e presa, em um momento de desabafo onde fala sobre a perda de sua mãe, assassinada em um crime que chocou a sociedade brasileira. Em sua fala, ela expressa a dor da ausência familiar, comentando: "Eu não tenho mais família, não tenho mais mãe. Às vezes, sinto que ela me protege aqui dentro. Sinto falta dela. No domingo, minhas amigas recebem visitas dos pais, e eu não recebo de ninguém. Isso é muito triste."

A série foi filmada na Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, em Tremembé, São Paulo, uma unidade que ganhou notoriedade por abrigar condenados por crimes que marcaram o país. A narrativa da produção é ficcional, mas é inspirada em eventos reais e explorará as vidas e interações de figuras como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e os irmãos Cravinhos.

Além de Marina Ruy Barbosa, o elenco inclui Bianca Comparato no papel de Ana Carolina Jatobá, e Carol Garcia como Elize Matsunaga. Os papéis dos irmãos Cravinhos ficam a cargo de Kelner Macêdo e Felipe Simas. As filmagens da série já foram finalizadas e a produção atualmente está em fase de pós-produção.