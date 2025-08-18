Feira de 28 anos é transferida por localização inadequada

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável anunciou que a Feira do Santa Luzia, situada há 28 anos na Avenida São Nicolau em Campo Grande, passará a funcionar na Rua São Gregório. A mudança foi justificada pela prefeitura, que alegou que a localização atual é inadequada, pois fica em uma linha de ônibus e próxima a uma unidade de saúde.

A nova localização gerou descontentamento entre os feirantes e moradores, que afirmam não ter sido consultados sobre a decisão. Eles argumentam que a feira é uma parte importante da cultura local e acontece apenas aos domingos, das 7h às 12h. A atividade é considerada uma tradição que contribui para a vida comunitária do bairro.

O feirante Eduardo Ribeiro expressou surpresa ao receber a notificação sobre a transferência em 3 de agosto, que lhe dava apenas duas semanas para desocupar o local. Ele criticou a mudança, afirmando que o novo espaço não conseguiria atrair consumidores: “Querem levar a feira para duas ruas mais distantes, em uma área menos visível.”

Danilo do Carmo, dono de uma lanchonete e morador da região desde criança, também se manifestou em defesa da permanência da feira. Ele compartilha que, de sua experiência, o evento é significativo para muitos residentes e relembra momentos importantes da sua vida. Para ele, a feira não é apenas uma oportunidade de vendas, mas um símbolo cultural que faz parte da memória afetiva da região.

Sandra Alzira Siqueira, uma consumidora de 64 anos que não reside no bairro, costuma frequentar a feira aos domingos atraída pela variedade de produtos. Ela expressou preocupação com a nova localização, afirmando que se a feira for transferida, ficará difícil para ela continuar a visitá-la. “Se mudar, eu não venho mais”, disse.

Os defensores da feira também destacaram que outras áreas da cidade costumam adaptar os itinerários de ônibus durante os dias de feira, e que o espaço ocupado na Avenida São Nicolau utiliza apenas uma quadra, durante um período em que a frota de ônibus é reduzida.

A prefeitura, por sua vez, está promovendo a regularização da feira, alegando que a mudança é necessária para seguir a legislação municipal que regula esse tipo de atividade. No entanto, não foi possível contatar os responsáveis pela solicitação da transferência para obter mais informações sobre o assunto.