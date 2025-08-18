Convidados especiais agitam a semana do

A nova semana do programa “Casos de Família” traz uma série de histórias emocionantes e discussões importantes, todas apresentadas pela comunicadora Christina Rocha. O programa busca refletir sobre dilemas do cotidiano, contando com a presença da psicóloga Anahy D’Amico, que oferece conselhos e reflexões para os participantes e telespectadores.

Na segunda-feira, 18 de agosto, o programa começa com Deborah Albuquerque participando do episódio intitulado “Sentou na minha mesa, comeu do meu feijão… amiga talarica, não merece meu perdão!” Neste episódio, o foco está nas crises de confiança e nas amizades que enfrentam deslealdades.

Na terça-feira, 19, o tema se aprofunda em problemas familiares e profissionais com o episódio “Brincadeira! Fala mal do meu trabalho… mas meu suor que banca a feira!”. As convidadas Dani Brandi e Maria de Jesus discutem a falta de reconhecimento que enfrentam tanto no lar quanto entre amigos.

A quarta-feira, 20, será marcada por histórias de relacionamentos conflituosos. No episódio “Meu amor, eu já te despachei. Agora, vê se larga do meu pé!”, os convidados Vivi Fernandes, Delegado Palumbo e Ricardo Ventura analisam os desafios enfrentados por casais que, mesmo separados, ainda lidam com ressentimentos e cobranças.

Na quinta-feira, 21, o programa abordará a complexa relação entre diferentes gerações no episódio “Meu filho é mais folgado que a ‘cirola’ do meu avô!”. Com a participação de Flor Fernandez, serão levantadas questões sobre responsabilidade, maturidade e limites dentro da estrutura familiar.

Por fim, na sexta-feira, 22, o episódio “Quando casei não sabia que minha aliança vinha com GPS” contará com a presença de Nadja Pessoa. Este programa discutirá os efeitos do ciúme excessivo e da falta de confiança nos relacionamentos, temas que são frequentemente abordados na atração.

O “Casos de Família” é transmitido de segunda a sexta-feira, às 14h45 (horário de Brasília), no SBT, e promete manter o público engajado com suas histórias envolventes e debates relevantes.