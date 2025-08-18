Onça-parda é vista nas ruas de Cascavel; veja o vídeo

Onça-parda é vista nas ruas do Bairro Tropical em Cascavel

Na manhã desta segunda-feira, dia 18, moradores do Bairro Tropical, em Cascavel, se depararam com uma onça-parda circulando pelas ruas do bairro. Vídeos capturados por testemunhas mostram o animal na calçada e no interior da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), gerando preocupação entre os moradores da região.

As imagens mostram a onça-parda se movendo em direção a uma área de mata, aparentando querer se esconder ao perceber a movimentação de veículos nas proximidades. Um vídeo registrado pelas câmeras de segurança da APAE mostra o animal correndo pelos corredores da instituição, como se tentasse escapar da agitação causada por sua presença.

Após percorrer as ruas, a onça-parda buscou abrigo dentro da unidade de ensino, aumentando a tensão entre a comunidade. Os moradores ficaram alarmados com a situação, principalmente por conta da proximidade do animal com áreas habitadas.

Para lidar com a situação, o Corpo de Bombeiros de Cascavel, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente e o Instituto Água e Terra (IAT), foram acionados. As equipes iniciaram uma operação para localizar o animal em uma área com vegetação próxima ao local onde foi avistada. A região abrangida pela operação se estende até a BR-467, o que indicaria a possibilidade da onça se afastar para áreas mais tranquilas.

As autoridades reforçam a importância de manter a calma e evitar qualquer tentativa de se aproximar do animal, visto que uma onça-parda pode ser perigosa se sentindo ameaçada.