Os 25 carros mais vendidos em agosto de 2023

O mercado automobilístico brasileiro está sempre em movimento, e os números de emplacamentos estão aqui para provar isso. Os dados mais recentes da Fenabrave mostram que o VW Polo andou com tudo e, com 5.950 unidades emplacadas, terminou a primeira quinzena de agosto na frente da Fiat Strada, que registrou 5.672. Para se ter uma ideia, no mesmo período de julho, a picape Strada tinha mais de 1.500 unidades de vantagem sobre o segundo colocado.

Falando em disputas, o Hyundai HB20, que começou o mês na liderança, viu o Fiat Argo passar à frente e ocupar a terceira posição, com 4.775 emplacamentos contra 4.747 do Hyundai. No quinteto de modelos mais vendidos, o Toyota Corolla Cross também entra em cena, garantindo 3.888 unidades e liderando entre os SUVs e crossovers. Se continuar assim, pode até quebrar seu próprio recorde de vendas em agosto! Mas vale destacar que o VW T-Cross, que está há bastante tempo entre os favoritos, tem o Hyundai Creta cada vez mais perto, com 3.211 emplacamentos.

Quer um exemplo real do que isso significa? Quem já dirige em estradas sabe como um bom SUV, como o Corolla Cross, faz a diferença no conforto e na segurança durante as viagens.

### Performance dos Modelos

Entrando mais na lista, o Fiat Mobi, que é o único modelo na faixa dos R$ 70 mil, teve 3.050 emplacamentos. A VW Saveiro, com 2.590, segura sua posição, enquanto o Fiat Fastback com 2.518, ainda mostra que veio para competir. O Fiat Pulse também se destaca, chegando perto do top 10 com 2.343 emplacamentos. E a briga pelo 12º lugar está acirrada! O Nissan Kicks ficou com 2.318 unidades, apenas quatro à frente do Chevrolet Tracker, que registrou 2.314.

Agora, um detalhe que pode pegar você de surpresa: o Chevrolet Onix, que já foi rei entre os mais vendidos, caiu para a 15ª posição com 2.083 emplacamentos, logo atrás do novato VW Tera, que ficou bem perto com 2.043. Essa mudança na linha 2026 da Chevrolet provavelmente ainda vai impactar bastante o mercado nos próximos meses.

### Os Números Finais

Olha só essa disputa pelo vice na categoria de SUVs médios: o Caoa Chery Tiggo 7 está quase colado no Jeep Compass, que lidera com 1.807 emplacamentos, enquanto o Tiggo 7 ficou em 1.717. E não podemos esquecer do BYD Mini, que foi o único elétrico a se destacar no top 25, com 1.471 vendas.

### Resumo Geral

É bacana ver como o mercado automotivo respeita a dinâmica das preferências dos consumidores. Cada modelo parece ter seu próprio charme, e os números sempre contam uma história. Por exemplo, é claro que a relação custo-benefício e o conforto são pontos que pesam bastante na hora da escolha. Cada um dos carros citados tem suas características que se destacam na vivência diária, seja em uma viagem, na estrada ou no dia a dia corrido da cidade.