Mustang Dark Horse chega ao Brasil com versão Shelby de 861 cv

O Ford Mustang Dark Horse chegou ao Brasil com um ronco poderoso, mas a turma da Shelby não parou por aí. Durante a Monterey Car Week, nos EUA, eles revelaram a versão Super Snake-R 2026 desse ícone. E quando falamos em potência, imaginem só: subiram os 507 cv do motor V8 5.0 Coyote para impressionantes 861 cv! Isso mesmo, um verdadeiro monstro para quem ama velocidade.

Agora, para quem está pensando em dominar as pistas, o Super Snake-R mantém a tração traseira e oferece duas opções de câmbio. Você pode optar pelo manual Tremec de seis marchas, que já vem na versão americana do Dark Horse, ou pelo automático de 10 velocidades — o mesmo que roda nas unidades vendidas aqui no Brasil.

### Dinâmica impressionante

Com essa explosão de potência, a Shelby não deixou nada ao acaso. Trocar as buchas de borracha por rolamentos metálicos aumentou a rigidez e melhorou a precisão da direção. Isso é ótimo para quem gosta de fazer curvas de forma precisa! O pacote também conta com amortecedores ajustáveis, sistema de freios novinho e uma barra de suporte traseira para manter tudo no eixo, permitindo que o Super Snake-R seja ágil tanto na reta quanto nas curvas.

Embora tenha ganho mais de 350 cv, o peso subiu apenas para 1.816 kg — algo bem razoável, sendo apenas 52 kg a mais que o Dark Horse original. A grande sacada aqui foram as rodas de magnésio forjado de 20″, que pesam cerca de 4 kg a menos que as originais. Isso faz diferença na performance!

### Design de tirar o fôlego

Visualmente, o Super Snake-R não fica atrás. O emblema do famoso cavalinho foi substituído pela icônica cobra da Shelby, dando um toque esportivo e agressivo. A grade é totalmente nova, sem a moldura preta do Mustang convencional, e o para-choque agora conta com entradas de ar laterais mais amplas — perfeitas para resfriar aquele motor poderoso.

Na traseira, a asa foi trocada por um modelo maior, e ainda há um spoiler do tipo “ducktail” em fibra de carbono, deixando tudo mais leve e estonteante. O mesmo material aparece em várias partes, como os para-lamas, o capô e o difusor traseiro, tudo focado em performance e estilo.

### Conforto que não se esquece

Por dentro, o clima esportivo continua. Os bancos são feitos pela própria Shelby, com couro e Alcantara, e cada unidade tem sua plaqueta numerada. Aqueles que escolherem a versão manual ainda ganham uma manopla de câmbio personalizada, garantindo aquele toque especial. É um carro para quem quer não apenas dirigir, mas viver a experiência.

### Um investimento de peso

É claro que tanta potência e exclusividade têm seu preço. O Shelby Super Snake-R 2026 parte de US$ 225.995, que, na conversão direta, dá cerca de R$ 1,24 milhão — e isso já inclui o Mustang Dark Horse como “doador”. Uma graninha, mas para quem procura um dos Mustangs mais potentes e exclusivos jamais produzidos, o investimento pode valer muito a pena. Nos preços do nosso mercado, o Mustang Dark Horse começa em R$ 649.000.

E aí, quem não ficaria animado ao ouvir o rugido desse motor nas estradas brasileiras?