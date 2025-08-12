Novela dos anos 70 retorna ao Globoplay com projeto Fragmentos

Entre os dias 11 e 16 de agosto, o Globoplay traz uma programação variada com várias estreias, incluindo séries de suspense brasileiro, novidades na plataforma e o retorno de clássicos da televisão.

Um dos principais lançamentos é Dias Perfeitos, que estreia no dia 14 de agosto. Trata-se de uma adaptação do livro homônimo de Raphael Montes. O thriller psicológico, roteirizado por Claudia Jouvin e dirigido por Joana Jabace, foca na história de Téo, interpretado por Jaffar Bambirra, e Clarice, vivida por Julia Dalavia. A série busca explorar as vidas desses personagens de maneiras distintas, aumentando a tensão entre o que é percebido e o que realmente acontece.

A estética visual da produção também é um aspecto importante, com escolhas que refletem as personalidades dos protagonistas. Enquanto Téo tem uma narração mais controlada e meticulosa, com ângulos de câmera frios que refletem seu comportamento obsessivo, Clarice é retratada de forma mais caótica, com movimentos de câmera instáveis que transmitem desorientação e medo.

Dias Perfeitos será disponibilizada em três partes, cada uma com um grupo de episódios:

14 de agosto : episódios 1 a 4

: episódios 1 a 4 21 de agosto : episódios 5 e 6

: episódios 5 e 6 28 de agosto: episódios 7 e 8

A trama gira em torno de Téo, um estudante de medicina que se torna obcecado por Clarice após conhecê-la por acaso. Quando ele é rejeitado, Téo decide sequestrá-la e levá-la em uma jornada perturbadora pelo Rio de Janeiro, acreditando que esse tempo juntos poderia criar um romance.

Além de Dias Perfeitos, a semana também conta com outras estreias no Globoplay:

11 de agosto : Vejo a Lua no Céu

Este clássico da televisão brasileira foi exibido nos anos 70 e agora retorna ao catálogo. Escrito por Sylvan Paezzo e adaptado do conto de Marques Rebelo, a novela se passa no Rio de Janeiro no início do século XX e conta a história de um romance proibido entre Fernando, de classe alta, e Suzana, de origem humilde. A relação deles enfrenta a desaprovação da família e as barreiras do preconceito social. As gravações ocorreram em locais icônicos da cidade, como a Praça XV e o Outeiro da Glória, e o elenco inclui nomes como Alberto Pérez e Cláudio Cavalcanti.

15 de agosto: Megalópolis

Este filme, de Francis Ford Coppola, finalmente chega ao Globoplay após 40 anos de desenvolvimento. A trama é ambientada em uma versão fictícia dos Estados Unidos e segue Cesar Catilina, interpretado por Adam Driver, que busca transformar Nova Roma em uma utopia. Coppola esteve no Brasil em 2024 para promover o filme, destacando a importância da estreia.

Essas novidades prometem atrair a atenção dos assinantes, com opções que variam de roteiros envolventes a produções cinematográficas de alto nível.