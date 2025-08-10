Liberdade para criar: expressões sem limites

A Alfa Romeo, parte do grupo Stellantis, está buscando um novo fôlego. O CEO Santo Ficili crê que a marca tem um grande legado e muitas possibilidades pela frente: “Temos a base e a chance de inventar tudo o que quisermos”, comentou ele. Porém, ele também sabe que é preciso ser lucrativo, afinal, no final do dia, é um negócio.

Reconhecida como uma marca premium, a Alfa está se preparando para lançar novos modelos que prometem encantar os motoristas. Já estão no horizonte o novo Stelvio, previsto para 2026, e um sucessor do Giulia com um design de SUV cupê, que deve ser revelado no final de 2025. E tem mais: o Junior, um SUV compacto lançado na Europa, já tem mais de 45 mil pedidos, mostrando que o público está interessado.

Ao falar sobre a estratégia da marca, é interessante notar que, mesmo com a Maserati no portfólio, a Alfa Romeo tem se destacado em vendas. Mas a direção está focada em veículos que têm um potencial comercial maior. Modelos como o novo 8C e o GTV, que são mais esportivos, foram pausados. O chefe de marketing, Cristiano Fiorio, destacou que o Junior, o Tonale e o Stelvio precisam consolidar seu espaço antes que a linha esportiva retorne.

O grande desafio para a Alfa é competir com gigantes como BMW, Mercedes-Benz e Audi, oferecendo preços mais atrativos. Embora tenham feito sucesso com o supercarro 33 Stradale, esse não é o tipo de carro que muitos motoristas estão buscando. As expectativas são altas em relação à nova linha que, espera-se, ajude a inverter o cenário de vendas nos Estados Unidos, onde a marca luta para se firmar. Contrapõe-se a isso o bom desempenho na Europa, onde as vendas cresceram acima de dois dígitos.

E não para por aí! A Alfa quer aumentar sua presença nos EUA com um novo SUV maior, que entrará nessa competição acirrada com modelos como o Porsche Cayenne. O desenvolvimento de produtos mais voltados para os entusiastas de carros ainda está nos planos, mas tudo depende de uma base sólida para suportar esses lançamentos em um mercado tão competitivo.

### Vendas Crescem na Europa, mas Recuam nos EUA

Enquanto a Alfa se arrisca em novos lançamentos, o mercado norte-americano foi um pouco cruel. Nos primeiros seis meses de 2025, as vendas despencaram 34%, com apenas 3.164 carros vendidos. Os modelos Giulia, Stelvio e Tonale tiveram quedas entre 28% e 40%.

Na Europa, a realidade é bem diferente. A marca vendeu 33.116 veículos no mesmo período, representando um crescimento de 33,3%. Esse resultado é puxado pelo sucesso do Junior, que ainda não chegou ao mercado americano.

Apesar do crescimento, a Alfa ainda está bem longe de alcançar as líderes do segmento premium. A BMW, por exemplo, ultrapassou a marca de 400 mil unidades vendidas, enquanto Mercedes e Audi também se destacaram com números acima das 300 mil. Porém, a italiana começa a mostrar sinais positivos, investindo em produtos de maior volume para viabilizar lançamentos mais exclusivos, como o tão falado 33 Stradale.

Com tantas movimentações, só podemos ficar de olho e torcer para que essa paixão italiana continue a encantar os motoristas brasileiros.