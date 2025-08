Palmeiras empata com Vitória no Brasileirão; confira os detalhes

O jogo entre Vitória e Palmeiras terminou em empate por 2 a 2 na noite deste domingo no Estádio Barradão, em Salvador. A partida foi intensa e cheia de reviravoltas. O Palmeiras começou dominando, mantendo a posse de bola e criando boas oportunidades, mas o Vitória se destacou e conseguiu abrir uma vantagem no primeiro tempo.

Aos 27 minutos, Renato Kayzer marcou o primeiro gol para o Vitória, aproveitando um erro na saída de bola do Palmeiras. Logo em seguida, Erick ampliou a vantagem para os baianos com um belo gol, deixando o placar em 2 a 0.

Diante da desvantagem, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, decidiu fazer substituições no segundo tempo, trazendo de volta os jogadores titulares para tentar reverter a situação. A mudança teve efeito rápido: aos 29 minutos da etapa final, Piquerez converteu um pênalti, diminuindo a diferença para 2 a 1.

O Palmeiras continuou pressionando e, já nos momentos finais da partida, Flaco López empatou de cabeça, após um cruzamento preciso. O jogo, que havia começado favorável ao Palmeiras, viu o Vitória se impor em certos momentos, mas a pressão dos visitantes na segunda metade da partida foi decisiva.

Com esse resultado, o Palmeiras agora soma 33 pontos no Campeonato Brasileiro, posicionando-se quatro pontos atrás do líder Flamengo. Já o Vitória, que estava próximo de garantir três pontos importantes, chegou a 18 pontos e permanece ameaçado pelo rebaixamento, com apenas três pontos a mais do que o Santos, que tem dois jogos a menos.

As duas equipes voltam a campo buscando melhorar suas posições na tabela, com o Palmeiras focado na próxima fase da Copa do Brasil e o Vitória lutando para se afastar da zona de rebaixamento.