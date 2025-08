Luan Pereira e Manu Bahtidão confirmados na Dança dos Famosos 2025

A Globo está preparando a nova temporada da Dança dos Famosos, que estreia no próximo domingo, 3 de agosto, durante o programa Domingão com Huck. Entre as novidades, estão confirmados os cantores Luan Pereira e Manu Bahtidão, que mostrarão suas habilidades no dançar, em uma atividade diferente dos palcos.

Além de Luan e Manu, o elenco conta com diversas figuras conhecidas, como Rodrigo Faro, Cátia Fonseca, Nicole Bahls, David Junior, Allan Souza Lima, Tereza Seiblitz e Duda Santos. No total, serão 16 participantes, e a lista completa será divulgada ao vivo por Luciano Huck durante o programa.

Atualmente, os únicos nomes oficialmente confirmados pela emissora são a cantora Wanessa Camargo e o influenciador digital Álvaro, mas mais surpresas aguardam o público, pois a Globo mantém o elenco em sigilo para criar expectativa.

A nova temporada, que celebra os 20 anos do programa, seguirá o formato tradicional, com apresentações ao vivo, avaliações dos jurados e votações do público. Uma das novidades é a inclusão de Milton Cunha como jurado técnico fixo. Ele é conhecido pelo seu trabalho no Carnaval e, junto aos jurados Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, irá analisar as performances com um olhar técnico e artístico.

O programa busca repetir o sucesso de edições anteriores, aumentando a interação nas redes sociais e atraindo um público fiel às tardes de domingo. Com o comando de Luciano Huck, o Domingão com Huck continua sendo um dos principais programas de entretenimento da TV Globo, oferecendo uma combinação de competição e histórias emocionantes que ressoam com os telespectadores.