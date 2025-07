Verstappen testa o Ford Mustang GTD e compartilha opinião

Max Verstappen, conhecido por suas habilidades nas pistas da Fórmula 1, resolveu dar uma pausa na velocidade dos monopostos e se aventurou em algo bem diferente: o novo Ford Mustang GTD. Ele participou de um vídeo maneiro da Ford Performance com o jornalista britânico Chris Harris, onde os dois trocaram experiências ao volante de um carro que promete ser um gigante das ruas.

No clipe, a primeira parte foi um passeio a bordo de um clássico Ford RS200 para esquentar os motores. Depois, o que todos esperavam: o Mustang GTD. Enquanto testavam o carro, Harris não poupou elogios sobre a estabilidade e a precisão do modelo. E Verstappen? Pilotou como se estivesse numa corrida decisiva em Suzuka, mostrando que sua técnica é realmente de outro nível.

O resultado? Um superesportivo que impressionou tanto ao volante quanto nas palavras do tetracampeão. Ele declarou: “É bonito e muito rápido. Você sente a aderência, os freios são ótimos e as trocas de marcha são rápidas.” Harris também comentou sobre a sensação marcante de controle que o carro transmite, como um verdadeiro bólido feito para altas performances.

Sob o Capô

Falando em desempenho, o Mustang GTD foi inspirado no carro de corrida GT3 e vem equipado com um robusto motor V8 supercharged de 5,2 litros. Com mais de 800 cv e cerca de 92 kgfm de torque, ele pode chegar a impressionantes 325 km/h. Um recorde foi quebrado em Nürburgring: o Mustang GTD virou uma volta em apenas 6 minutos e 52 segundos. É de deixar qualquer amante de carros sem fôlego!

Além da potência, a Ford não economizou em características que fazem dele um verdadeiro carro de corrida. O câmbio montado na traseira e a suspensão especial elevam ainda mais seu status entre os esportivos. Para quem já teve a chance de acelerar um Porsche 911 GT3 RS, pode-se dizer que o Mustang GTD se coloca como um rival à altura.

Futuro e Parcerias

A estratégia por trás desse lançamento é clara. A Ford busca não só reafirmar sua imagem esportiva, mas também se destacar em um mercado onde os recalls estão em alta. A marca se lembra de suas tradições nas pistas e sabe que carros como o Mustang GTD brilham como estrelas em meio a um portfólio que também visa elétricos e modelos mais sustentáveis.

Verstappen, além de ser um talento na pista, está stretegicamente posicionado nesse projeto, já que a Ford se tornará parceira da Red Bull Powertrains nos próximos anos na Fórmula 1. Isso aproxima a marca de um público que vive e respira velocidade.

E a melhor parte? O Mustang GTD será produzido em quantidade limitada, o que já deu início a uma fila de interessados. Então, quem estiver sonhando em ver um deste nas ruas, talvez vá ter que esperar um pouco — ou se contentar em vê-lo guardado na garagem de algum colecionador.

O Mustang GTD já conquistou corações e acelerou esperanças entre os entusiastas. Com o tempo e as experiências vividas ao volante, ele tem tudo para ser lembrado como um verdadeiro ícone das pistas e das ruas.