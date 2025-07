Fiat Argo 1.0 com R$ 13,5 mil de desconto para PcD

O Fiat Argo 1.0 tem ganhado destaque como a versão mais acessível desse hatch popular no Brasil. Com um câmbio manual e uma lista de equipamentos que atende bem ao seu preço, é uma ótima opção para quem busca um carro prático e funcional. Recentemente, a Fiat está facilitando a vida de quem se enquadra na categoria de PcD, oferecendo descontos significativos e condições especiais de compra. Isso pode ser um alívio para quem está em busca de um carro novo.

Atualmente, o Argo 1.0 está com o preço de R$ 91.990, mas para quem consegue a isenção, o valor cai para apenas R$ 79.467 — uma diferença de R$ 12.523! Esses números foram confirmados pela Fiat e podem variar um pouco dependendo da sua região, mas mesmo assim, é uma oportunidade que vale a pena considerar.

Comparação com o Renault Kwid

Para ter um panorama melhor, o Renault Kwid é outra opção no segmento, vendido em quatro versões, com preços que vão de R$ 81.390 a R$ 89.090. Com a isenção, o Argo 1.0 fica mais em conta do que o Kwid, o que pode mudar a decisão de quem está pensando em comprar um carro nesse porte.

Essa promoção faz parte do programa Fiat Autonomy, que visa ajudar a garantir mais mobilidade às pessoas com deficiência, seja dirigindo ou sendo transportadas. Para participar, é preciso apresentar um laudo médico que comprove a deficiência e, se necessário, as adaptações que o carro vai precisar.

Detalhes do Motor

Na parte mecânica, não houve grandes mudanças para o Argo 2026. Ele mantém o bom e velho motor 1.0 Firefly, de três cilindros, que entrega até 75 cv e 10,7 mkgf de torque. Ele vem sempre com o câmbio manual de cinco marchas, garantindo um desempenho ágil, especialmente em percursos urbanos.

Vendas e Popularidade

Quem está de olho nas vendas, pode ficar tranquilo. Até 29 de julho, o Fiat Argo já havia vendido 8.438 unidades, o que representa um crescimento de 28,4% em relação ao mês anterior. Apesar disso, a campeã das vendas continua sendo a Fiat Strada, com 11.626 unidades, seguida de perto pelo Volkswagen Polo, que emplacou 11.451 carros.

Produzido em Betim (MG), o Argo não fica só por aqui; ele também é exportado para outros países da América Latina. Desde seu lançamento em 2017, já são mais de 550 mil unidades vende — se consolidando como um dos carros mais queridos da Fiat.

Equipamentos e Conforto

O Fiat Argo 1.0 é bem equipado considerando seu preço. Ele vem com ar-condicionado, direção elétrica, sistema Isofix pra cadeirinhas infantis, dois airbags e até faróis com LED. Outros detalhes interessantes incluem rodas de aço de 14", pneus econômicos e um painel com relógio digital. É um carro pensado para o dia a dia, com esses toques que fazem a diferença na experiência de dirigir.

No fim das contas, se você está pensando em um hatch prático, que oferece boas condições para PcD e ainda traz um visual bacana, o Fiat Argo 1.0 pode ser uma escolha acertada. É sempre bom conferir as ofertas e ver se encaixa no seu gosto e necessidade!