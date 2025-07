Globo apresenta participantes de “Estrela da Casa” hoje

A Globo está se preparando para a nova temporada do reality musical “Estrela da Casa”. Com estreia marcada para 25 de agosto, a emissora vai revelar os 14 participantes da competição nesta quarta-feira, 30, durante a programação, começando no intervalo do programa “Mais Você”. Essa estratégia de apresentação é inspirada no formato conhecido como “Big Day”, usado no “Big Brother Brasil”.

Ana Clara Lima continua como apresentadora do programa, mas agora terá um novo aliado: o cantor Michel Teló. Reconhecido por sua experiência em realities musicais, especialmente como técnico no “The Voice Brasil”, Teló atuará como mentor dos participantes, um papel inédito na competição. Sua presença promete trazer uma nova dimensão ao programa, oferecendo aos concorrentes orientação técnica e artística durante suas performances.

Além da mudança na apresentação, a segunda temporada também contará com os “Festivais Semanais”. Essas apresentações ao vivo darão mais visibilidade aos artistas e ajudarão no desenvolvimento de seus talentos. Os festivais serão realizados dentro do programa e refletem uma nova abordagem para fortalecer a presença dos participantes.

Com essa nova temporada mais compacta, a competição terá um total de 43 episódios, mantendo uma exibição até 6 de outubro. A produção é de Maiana Timoner e Rodrigo Tapias, com a direção geral de Aida Silva e Carlo Milani, e supervisão de Rodrigo Dourado, responsável pelos conteúdos de realities e variedades na emissora.

Essa renovação busca refratar os erros da edição anterior e aumentar o engajamento do público, que poderá acompanhar de perto o crescimento dos artistas em um formato mais dinâmico e envolvente.