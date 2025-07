Caoa Chery Tiggo 7 tem crescimento de 36,6% em julho

O Caoa Chery Tiggo 7 tem conquistado um espaço de respeito nas concessionárias brasileiras. O SUV está bombando, e em apenas alguns dias até o fim de julho, já marcou o seu melhor desempenho de vendas em 2025. O que chama a atenção é o custo-benefício desse modelo — a versão Sport, por exemplo, sai por R$ 139.990, enquanto concorrentes como o Toyota Corolla Cross e o Jeep Compass têm preços que vão para R$ 182.990 e R$ 189.990, respectivamente.

De acordo com dados da Fenabrave, até o dia 27 de julho, foram emplacados 2.921 Tiggo 7, o que representa um crescimento de 36,6% em relação a junho. No total do ano, o modelo já vendeu 17.104 unidades. Olha só o mês a mês das vendas:

Janeiro : 2.601 unidades

: 2.601 unidades Fevereiro : 2.141 unidades

: 2.141 unidades Março : 1.707 unidades

: 1.707 unidades Abril : 1.935 unidades

: 1.935 unidades Maio : 3.211 unidades

: 3.211 unidades Junho: 2.589 unidades

No páreo dos SUVs, o Volkswagen T-Cross ficou em primeiro lugar, vendendo 7.421 unidades, seguido pelo Hyundai Creta com 6.163, e o Toyota Corolla Cross com 5.227. O Nissan Kicks também se destacou, com 4.843 carros vendidos.

O Tiggo 7 não teve vida fácil por um tempo. O aumento nos preços o deixou atrás no mercado, mas a linha 2026 trouxe boas notícias: a versão Sport ficou até R$ 7 mil mais barata, dependendo da configuração. Embora ainda mantenha o mesmo visual, essa mudança ajudou a reverter a situação.

E olha que interessante: mesmo sem mudanças de design, essa redução de preço fez a diferença. A versão Sport virou a favorita dos brasileiros, com impressionantes 95% das vendas do Tiggo 7. As opções mais caras, como Pro Max Drive e Pro Hybrid Max Drive, ficaram com só 5% das vendas.

Motorização e Desempenho

O Tiggo 7 Sport equipa um motor 1.5 turbo que entrega 150 cv e 21,4 kgfm de torque, com um câmbio automático de 9 marchas. Já a versão Max Drive conta com um motor 1.6 turbo ainda mais potente, chegando a 187 cv e 28 kgfm de torque, com transmissão automatizada de 7 marchas.

Se o seu foco é eficiência, a versão híbrida-leve, o Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive, usa um sistema de 48V em parceria com o motor 1.5 turbo flex. Aqui, a potência sobe para 160 cv e 25,5 kgfm de torque. É bom lembrar que o motor elétrico não toca o carro sozinho, mas ajuda a economizar combustível e reduz as emissões.

Equipamentos e Conforto

Quando o assunto é conforto, o Tiggo 7 não decepciona. Ele vem bem equipado, com câmera de ré, som dividido em seis alto-falantes, um painel digital de 12,3 polegadas e uma tela de multimídia de 10,25 polegadas que é compatível com Android Auto, Apple CarPlay e Bluetooth. Tem também freio de estacionamento eletrônico e rodas de liga leve de 18 polegadas.

O espaço interno é outro grande atrativo. Seu porta-malas tem capacidade para 525 litros, superando o espaço do Jeep Compass (476 litros) e do Toyota Corolla Cross (440 litros). E com um entre-eixos de 2,67 metros, ele oferece mais conforto para os ocupantes, se comparado aos concorrentes que possuem 2,65 m no Corolla Cross e 2,63 m no Compass.