3,1 mil oportunidades de emprego em Campo Grande hoje (28)

Campo Grande abre 3.170 vagas de emprego nesta segunda-feira

Campo Grande conta, nesta segunda-feira, com um total de 3.170 oportunidades de trabalho, conforme informações da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) e da Fundação Social do Trabalho (Funsat). As vagas estão disponíveis para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais, sendo que a maioria não exige experiência anterior.

A Funsat é responsável pela maior parte das vagas, com uma variedade de posições em aberto. As mais demandadas incluem 282 oportunidades para operador de caixa, 194 para auxiliar de limpeza, 123 para repositor de mercadorias e 115 para auxiliar de logística. Além disso, a fundação oferece 1.471 vagas destinadas a quem está à procura do primeiro emprego ou quer mudar de área de atuação, sendo que algumas dessas oportunidades são de caráter temporário.

Por sua vez, a Funtrab disponibiliza 764 vagas em funções como auxiliar de cozinha, consultor de vendas e pedreiro, entre outras. Há também 53 posições exclusivas para pessoas com deficiência, que incluem funções como auxiliar administrativo, porteiro e recepcionista. Além disso, estão abertas 8 vagas para estágio, voltadas para estudantes do ensino médio e superior.

Os interessados em concorrer a essas vagas podem ir até as agências da Funtrab e da Funsat, levando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho, tanto física quanto digital. É importante também que os candidatos realizem a atualização de seus cadastros no sistema. Os atendimentos presenciais da Funtrab ocorrem das 7h30 às 17h, na Rua 13 de Maio, 2.773, no Centro. A Funsat funciona no mesmo horário, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, e também atende em três unidades da Rede Fácil: Aero Rancho, Guaicurus e Bosque dos Ipês.

Vale ressaltar que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, por isso é recomendado que os interessados se dirijam às agências o quanto antes.

Essa é uma boa oportunidade para quem busca emprego ou deseja mudar de área, já que existem opções para diferentes perfis e níveis de experiência.