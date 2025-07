Bentley terá SUV compacto a caminho

Depois do sucesso estrondoso do Cayenne nos anos 2000, a Porsche abriu as portas para que outras marcas esportivas se aventurassem no universo dos SUVs. O que antes parecia uma ideia maluca, com o tempo se tornou um verdadeiro fenômeno. O Cayenne, além de bombar nas vendas, garantiu a saúde financeira da Porsche e inspirou outras gigantes do setor. Quem diria que ícones como Lamborghini, Ferrari e Bentley também seriam seduzidos por esse segmento? A Lamborghini trouxe o Urus, a Ferrari apresentou o Purosangue, e a Bentley fez do Bentayga seu modelo mais vendido.

E agora, a Bentley está prestes a dar um passo interessante. Assim como a Porsche fez com o Macan, a marca britânica vai lançar um SUV compacto, que por enquanto está sendo chamado de "Urban SUV". Vamos dar uma olhada no que sabemos sobre esse novo lançamento.

Nome

É bom deixar claro que "Urban SUV" é só um nome provisório. A Bentley ainda não revelou qual será o nome oficial do modelo. Sabemos que a marca é famosa por nomes sofisticados, como Bentayga, Continental e Flying Spur. Então, podemos esperar algo que combine elegância e inovação.

Aparência

O design desse novo SUV promete seguir as linhas do conceito EXP 15 apresentado recentemente. Embora traga alguns elementos do Bentayga, como a grade dianteira clássica e detalhes cromados, o Urban SUV vai exibir sua própria personalidade. Pense em faróis verticais e lanternas traseiras finas — isso é só o começo!

Ele terá cerca de 5 metros de comprimento, um pouco menor que o Bentayga, e será superpersonalizável. Com até 46 bilhões de combinações de acabamentos, cores e equipamentos, vai ser difícil não encontrar uma configuração que encante. Se você já pegou a estrada em um carro personalizável, sabe como isso faz toda a diferença na hora de se sentir em casa ao volante.

Tecnologia

Nas entranhas do Urban SUV, a Bentley vai usar uma versão especial da plataforma PPE do Grupo Volkswagen. Isso significa que o novo modelo compartilhará tecnologia com o Audi Q6 e-tron e o Porsche Macan Elétrico. Um dos pontos altos será a potência e eficiência, além de recargas super rápidas. Estima-se que a autonomia fique entre 560 e 640 km, o que é praticamente um convite para aquelas viagens longas na estrada.

Preço e chegada

Outro ponto empolgante é que, por ser um SUV menor, ele terá um preço abaixo do Bentayga. Os primeiros valores devem girar em torno de € 140.000 (cerca de R$ 760 mil em conversão direta). A ideia é atrair um público mais jovem que queira entrar no universo Bentley de forma acessível e sustentável.

A apresentação desse SUV compacto estava prevista para 2024, mas a data foi adiada para o final de 2026. As vendas devem começar em 2027, direto da fábrica da Bentley em Crewe, na Inglaterra.

E, para quem adora um bom passeio de carro, a presença desse novo SUV promete trazer ainda mais opções de luxo e performance para as estradas.