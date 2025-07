Motorista passa mal e capota veículo em Ponta Grossa

Um acidente de carro ocorreu na noite deste sábado, 26 de julho de 2025, na rua José Antônio Primor, localizada na região de Uvaranas, em Ponta Grossa. Um motorista de 28 anos perdeu o controle de seu veículo, um Renault Sandero prata, e capotou, após passar mal ao volante.

De acordo com relatos, o motorista estava dirigindo no sentido bairro-Centro quando teve um problema em sua visão ao atravessar uma lombada. Essa súbita dificuldade fez com que ele não conseguisse controlar o carro, resultando em uma colisão contra um veículo estacionado. Após a batida, o carro do motorista capotou.

Felizmente, o condutor não sofreu ferimentos e, mesmo após a oferta de ajuda, recusou o atendimento de uma ambulância. Durante a verificação, as autoridades constataram que ele não possui carteira de habilitação. O veículo foi então liberado para um motorista habilitado que se apresentou no local.

Equipes da Polícia Militar e do Patrulhamento de Trânsito foram acionadas para atender a ocorrência e registrar o acidente.