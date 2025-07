Ferroviária x Operário: resultados e detalhes da Série B 2025

OOperário e a Ferroviária empataram sem gols na noite deste sábado (26), no estádio Fonte Luminosa, localizado em Araraquara, interior de São Paulo. O jogo foi o primeiro da última rodada do primeiro turno da Série B de 2025.

Logo aos 12 minutos de partida, o Operário teve uma chance favorável quando o jogador Albano, da Ferroviária, foi expulso após realizar uma falta forte. Com a vantagem numérica, o time paranaense não conseguiu converter essa oportunidade em gols e terminou a partida com um ponto.

Com esse resultado, o Operário se mantém na 11ª posição na tabela, acumulando 23 pontos. A Ferroviária ocupa o 16º lugar, com 20 pontos.

O próximo desafio do Operário será contra o Criciúma, na sexta-feira (01), às 21h30, no Estádio Germano Krüger. A Ferroviária jogará no mesmo dia, às 19h, contra o Remo, fora de casa.

Primeiro Tempo

Os primeiros minutos de jogo foram decisivos. Após a expulsão de Albano, a Ferroviária ficou em desvantagem, mas mesmo assim, os donos da casa tiveram a primeira grande oportunidade. Aos 16 minutos, Carlão chutou, e o goleiro Elias fez uma excelente defesa. Embora o Operário tenha mantido mais posse de bola durante o primeiro tempo, as chances claras de gol foram raras. A Ferroviária tentava reagir nos contra-ataques, mas o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

Segundo Tempo

Na etapa final, o Operário continuou a pressionar, buscando aproveitar a vantagem numérica. Logo aos oito minutos, Rodrigo Rodrigues arriscou de longe, mas a bola passou ao lado. Com o tempo, o time visitante aumentou a insistência em cruzamentos na área, na busca por um gol. Aos 29 minutos, Vinícius Mingotti teve uma ótima chance, mas foi mais uma vez barrado pelo goleiro adversário. A melhor oportunidade do Operário surgiu aos 40 minutos, quando Kleiton cabeceou, e o goleiro Denis Júnior garantiu uma defesa impressionante. O time paranaense tentou marcar nos minutos finais, mas não conseguiu, e o empate sem gols ficou como o resultado final.

Ficha Técnica

Série B 2025

Rodada 19

Ferroviária 0 x 0 Operário

Escalações

Ferroviária:

Denis Júnior; Kevin, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Edson Lucas; Ricardinho (Eric Melo), Alencar (Thayllon), Thiago Lopes (Fabrício Daniel), Albano e Juninho (Ian Lucas); Carlão (Ronaldo).

Técnico: Vinícius Bergantin.

Operário:

Elias; Gabriel Souza, Joseph, Miranda e Gabriel Feliciano (Matheus Souza); Zuluaga (Jhemerson), Índio e Boschilia; Brenno (Kleiton), Rodrigo Rodrigues (Pedro Lucas) e Vinicius Mingotti (Ademilson).

Técnico: Alex de Souza.

Local: Fonte Luminosa

Horário: 18h30

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Thiago Lopes, Carlão, Gustavo Medina e Thayllon (F); Brenno e Zuluaga (O).

Cartão vermelho: Albano (F), aos 12 minutos do primeiro tempo.

Público total: 1.303 pessoas.

Renda: Não divulgada.

