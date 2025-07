Senadores brasileiros nos EUA buscam evitar taxação de 50%

Política

Senadores Iniciam Missão nos EUA para Retomar Relações Comerciais

Os senadores Nelsinho Trad (PSD) e Tereza Cristina (PP), do estado de Mato Grosso do Sul, já estão em Washington para uma missão oficial do Senado Federal. No sábado à noite, dia 26 de julho de 2025, eles se reuniram com outros parlamentares brasileiros que fazem parte da delegação, dando início aos seus trabalhos nos Estados Unidos.

A missão tem como principal objetivo discutir a taxação de 50% sobre produtos brasileiros, uma medida anunciada pelo ex-presidente Donald Trump. Essa ação impacta diretamente as exportações do Brasil e, por isso, é uma preocupação central para os representantes brasileiros. Durante a reunião preparatória, os senadores revisaram os temas prioritários e alinharam os pontos que deverão ser abordados nas reuniões com congressistas e líderes do setor produtivo americano.

Além dos senadores de Mato Grosso do Sul, participaram do encontro nomes como Esperidião Amin (PP-SC), Marcos Pontes (PL-SP) e Fernando Farias (MDB-AL). Nelsinho Trad lidera a missão e também preside a Comissão de Relações Exteriores do Senado. Ele destacou a importância dessa preparação, afirmando que alinhar a estratégia é fundamental para uma atuação eficaz em nome do país.

A delegação brasileira contará com mais integrantes a partir deste domingo, dia 27, com a chegada dos senadores Carlos Viana (Podemos-MG), Jacques Wagner (PT-BA) e Rogério Carvalho (PT-SE), o que reforça a importância da missão e demonstra o compromisso do Senado em defender os interesses do Brasil no contexto internacional.

Os próximos encontros nos EUA são esperados com grande expectativa, com a esperança de que possam trazer avanços nas negociações sobre a taxa e fortalecer as relações comerciais entre os dois países.