Ferrari F40 irá a leilão e pode ser a mais cara da história

A Semana do Automóvel de Monterey, que acontece na Califórnia, promete ser emocionante em 2025, especialmente para os apaixonados por supercarros. No dia 16 de agosto, a RM Sotheby’s fará um leilão de tirar o fôlego, colocando à venda uma das Ferrari mais icônicas: a F40 LM GTC. Com apenas 19 unidades fabricadas pela Michelotto, essa belezura entrega impressionantes 760 cv.

A F40, lançada em 1987, já era um ícone por si só, mas a versão LM foi ainda mais longe. Desenvolvida para a competição, ela recebeu o toque mágico da Michelotto, que tem seu prestígio na transformação de carangas como o 308 GTB em verdadeiros monstros das pistas. Essa unidade específica, número 95448, é a 14ª LM feita e está preparada para arrasar no campeonato europeu FIA-GT, ostentando um desempenho superior em relação à versão IMSA, americana.

De 480 para 760 cv: F40 levada ao limite

A F40 que você encontra nas ruas tem cerca de 480 cv, o que já é uma força considerável. Mas a versão LM? Ela passa por uma verdadeira transformação. Na receita, estão turbocompressores maiores, intercoolers Behr e um sistema de admissão renovado. O resultado: um ganho brutal de quase 300 cv. Imagina só o vento batendo na cara ao acelerar tudo isso!

E não para por aí. A aerodinâmica foi repensada do zero. Tem um spoiler dianteiro que faz inveja, capô com saídas de ar, fundo plano com efeito Venturi e uma asa traseira ajustável que torna o carro ainda mais ousado. A suspensão foi rebaixada, os freios são de alta performance da Brembo, e as rodas estão prontas para encarar qualquer curva com pneus slick. Ou seja, é pura adrenalina.



Por dentro, você vê que a F40 LM não está para brincadeira. Com bancos tipo concha, painel funcional e cintos de quatro pontos, é tudo muito focado na performance. Os vidros são de policarbonato, leves e prontos para desafios. O carro foi finalizado em dezembro de 1992 e chegou ao colecionador suíço Walter Hagmann, que tinha na garagem outras relíquias como a F50.

Após diversas trocas de dono, a F40 LM ganhou em 2009 a certificação "Ferrari Classiche", um selo que garante a originalidade e qualidade do carro. A única alteração registrada foi a troca das rodas por um conjunto mais leve da OZ. Na metade de 2014, o carro passou por uma restauração completa, mantendo a tradição da Ferrari com a cor Rosso Corsa.

Mantenha o motor rugindo

Em junho de 2025, a F40 LM passou por uma manutenção pesada na Rosso Corsa Inc., uma oficina com especialidade em modelos italianos. Fornecedor dos sonhos, eles trocaram os tanques de combustível, filtros, correias, velas e pneus, um verdadeiro “spa day” para o carro. O investimento? Mais de US$ 67 mil.

E quanto à grana? A RM Sotheby’s está prevendo que esse pedaço da história da Ferrari seja arrematado entre US$ 8,5 milhões e US$ 9,5 milhões. Comparando, a última F40 LM vendida em leilão foi por cerca de € 4,84 milhões em 2019. A valorização é justa, pois não se trata apenas de um carro, mas sim de uma verdadeira obra de arte que atrai cada vez mais colecionadores e entusiastas de todas as épocas.

Então, para quem passa horas sonhando com esses carros, esse leilão é uma daquelas datas que prenunciam o que é realmente apaixonante no mundo automotivo: história, performance e a pura emoção de dirigir uma lenda.